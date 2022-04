Biennale di Venezia: Endspurt vor der Eröffnung

Die "Biennale di Venezia" gilt neben der documenta in Kassel als wichtigste Ausstellung für Gegenwartskunst. Kuratorin der diesjährigen Schau ist die in New York ansässige Italienerin Cecilia Alemani. Sie hat überwiegend Künstlerinnen eingeladen. Einerseits, weil sich unter den Frauen derzeit nun mal die größten Kunst-Talente tummelten, andererseits, weil ein Blick in die Geschichte der Biennale zeige, dass Künstlerinnen bisher nicht gleichwertig gezeigt wurden. Insgesamt hat sie für die zentrale Ausstellung mit dem Titel "The Milk of Dreams" mehr als 1500 Arbeiten von 213 Künstlerinnen und Künstlern aus 58 Ländern ausgewählt. Der Titel geht zurück auf ein Kinderbuch der surrealistischen Künstlerin Leonora Carrington (1917–2011), die darin eine sich durch Imagination ständig neu erfindende magische Welt beschreibt.

Das Biennale-Motto 2022: Die Milch der Träume

Neben den zentralen Ausstellungen sind in den Giardini 80 Länder mit eigenen Pavillons vertreten. Der russische Pavillon bleibt nach Rückzug des künstlerischen Teams geschlossen. Im Deutschen Pavillon hat die in Berlin lebende Konzeptkünstlerin Maria Eichhorn die Struktur des von den Nazis umgebauten Gebäudes und so seine Geschichte freigelegt. Die faschistische Architektur war immer wieder Anlass künstlerischer Auseinandersetzung. Zur Biennale 1993 zum Beispiel ließ Hans Haacke den Boden zertrümmern.