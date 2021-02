Biennale: Bambergerin Maria Eichhorn bespielt Deutschen Pavillon

Eichhorn erregte zuletzt 2017 einiges an Aufsehen – auf der documenta 14 in Kassel war das, mit einer Installation mit illegal beschlagnahmten (also: geraubten) Büchern aus dem Besitz deutscher Jüdinnen und Juden.

Unter anderem dieser Arbeit wegen wird Yilmaz Dziewior sie wohl auch nach Venedig holen. "Meiner Meinung nach", sagt der Kurator des Deutschen Pavillons, "gibt es nur wenige künstlerische Positionen, die sich ähnlich vielfältig und intensiv mit der deutschen Geschichte und deren Auswirkungen auf die Gegenwart beschäftigen." Eichhorn sei für ihre konzeptuelle Vorgehensweise ebenso bekannt wie für ihren feinsinnigen Humor. Die 58-Jährige ist in Venedig kein Neuling – Arbeiten von ihr waren dort schon 2015 zu sehen.

Die nächste Biennale beginnt im April 2022 – hoffentlich

Die Biennale in Venedig präsentiert alle zwei Jahre die neuesten, besten, umstrittensten Entwicklungen der Gegenwartskunst. Sie sollte eigentlich in diesem Sommer stattfinden, wurde wegen der Corona-Pandemie aber auf den nächsten Frühling verschoben. Zur dann 59. Auflage sollen ab dem 22. April 2022 wieder tausende Besucherinnen und Besucher nach Venedig strömen.