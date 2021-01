Was in Bayerns Bibliotheken geht – und was nicht

Wer gerade in Bayern seine Bachelor-, Master-, Doktor- oder Diplomarbeit beenden will und noch was nachlesen oder auch nur seine Literaturangaben ergänzen muss, der bekommt seit Mitte Dezember in Bayern Stress. So viel Zeit zum Lesen die Pandemie für viele von uns mit sich bringt, so schwer wird's uns gemacht, an Lesestoff zu kommen – es sei denn, wir haben Geld genug, alles im Online-Handel zu kaufen. Denn jegliche Ausleihe vor Ort und analoge Nutzung von Lesesälen ist untersagt, in Stadtbibliotheken genauso wie in Unibibliotheken, allen Fachbibliotheken und der Staatsbibliothek.

Bayern besonders streng

Trotz des bundesweit seit dem 16. Dezember geltenden "harten Lockdowns" herrschen nicht in allen Ländern derart rigide Verbote. In Berlin sind sogar die Buchhandlungen nach wie vor offen und der Leihbetrieb in Bibliotheken verfügbar. Präsenznutzung von Bibliotheken ist zwar überall untersagt, aber für Prüflinge etwa gibt es zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen Ausnahmen: Bibliotheken dürfen dort noch Ausleihen zur Bearbeitung und Vorbereitung von termingebundenen Prüfungsleistungen ermöglichen, heißt es auf dem Landesportal NRW. Und die Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf erlaubt sogar den Mitarbeitenden der dortigen Heinrich-Heine-Universität zur Unterstützung der Lehre den vorübergehenden Zugang zu sonst nicht ausleihbaren Beständen der Verbundbibliothek.

In Baden-Württemberg ist jeder direkte Kundenkontakt untersagt, es gibt also keinen Abholservice für Nutzer und Nutzerinnen. Aber es wird wenigstens ein Lieferservice für vorbestellte Medien angeboten.