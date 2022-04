Bibel Museum Bayern: Historische Schätze und ungeahnte Funde

Im Herzen von Nürnberg in der direkten Nachbarschaft zur Lorenzkirche ist ein neues Museum entstanden: Nach sieben Jahren Planung und Bau öffnet das "Bibel Museum Bayern" am Freitag, 8. April, seine Pforten für Besucherinnen und Besucher. Bereits am Donnerstagabend findet ein Festakt mit Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm statt.

Die Bibel als wertvolles Kulturgut

Im ersten Bibelmuseum des Freistaats überhaupt soll die Heilige Schrift als wertvolles Kulturgut niederschwellig erfahrbar werden, sagte Gründungsdirektorin Claudia Harders im Gespräch mit dem BR. Bei den meisten Bibeln in der Ausstellung handelt es sich um Schenkungen oder Leihgaben. "Die können alle angefasst, rausgenommen und angeschaut werden", verspricht sie.

Gumbertus-Bibel: Digital, aber zum Anfassen

Ein Exemplar, dass besonders heraussticht, ist die sogenannte "Gumbertus-Bibel", die mit 40 Kilogramm zur Gattung der Riesenbibeln gehört. Das Original, an dem wohl 13 verschiedene Schreiber mehr als zwei Jahre gearbeitet hatten, liegt zwar unter Verschluss in der Universitätsbibliothek der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Allerdings wurde es für das Bibelmuseum digitalisiert und gleichzeitig haptisch erfahrbar gemacht. So können die Besucherinnen und Besucher in einer Bibel blättern, auf deren Seiten die einzelnen Inhalte der Gumbertus-Bibel projiziert werden.

Bibel auf Klingonisch im Repertoire

Neben diesem und weiteren historischen Schätzen gibt es aber auch durchaus extravagante Exemplare der Heiligen Schrift zu entdecken. So stehen in der Bibliothek des Bibelmuseums beispielsweise eine Bibel auf Klingonisch oder auch eine "Bibel für Dummies". Auch darin können die Besucher schmökern.

Bibelmuseum mit mehreren Bereichen

Das Bibelmuseum teilt sich in sechs Bereiche auf:

Faszination: Wissenswertes rund um die Bibel

Entwicklung: 1500 Jahre Bibel in Bayern

Entstehung: Wie die Worte in die Bibel kamen

Erleben: Heilige Schrift unter Heiligen Schriften

Fragen: Inhalte der Bibel im Leben heute

Ausgegraben: Der Lorenzer Pfarrhof

"In jedem Bereich gibt es Aktivstationen, wo man was tun kann, wo man was ausprobieren kann", sagt Gründungsdirektorin Claudia Harders. Im sogenannten "Erzählraum" beispielsweise können sich Besucherinnen und Besucher in Hör-Nischen auf Knopfdruck komplette Geschichten aus der Bibel erzählen lassen. Es gibt aber auch Erzählboxen für die ganze Familie, die genutzt werden können, um gemeinsam Bibelerzählungen zu lesen beziehungsweise vorzulesen.

Gefälschte Münzsammlung aus der Latrine des Pfarrers

Zudem können Museumsbesucher 900 Jahre alte archäologische Funde bestaunen, die bei den Grabungsarbeiten für den Neubau des Gebäudekomplexes im Lorenzer Pfarrhof zu Tage getreten sind, darunter auch eine vermeintlich wertvolle Münzsammlung. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass es sich dabei wohl um damalige Münzfälschungen handelt, versteckt beziehungsweise entsorgt in der Latrine des Pfarrers.

Religiöse Vielfalt und Reformation

Den Verantwortlichen war laut Claudia Harders bei der Konzipierung des Bibelmuseums auch wichtig, mit Ausstellungsobjekten auf religiöse Vielfalt zu verweisen. So haben auch Tora und Koran im Museum ihren Platz.

Zur Eröffnung startet das Bibelmuseum direkt mit einer Sonderausstellung mit dem Titel "Luther, Spengler und die Reformation in Nürnberg". Dabei geht es unter anderem um den Nürnberger Ratsschreiber Lazarus Spengler, der laut den Verantwortlichen wesentlich an der Durchsetzung der Reformation in der Stadt beteiligt gewesen war.

Museumsdirektorin tritt zur Eröffnung ab

Die Planung, der Bau und die Einrichtung des Museums kosteten etwa 2,4 Millionen Euro. Mit-Initiatorin und bisherige Museumsdirektorin Claudia Harders widmet sich von nun an neuen Aufgaben. Auf ihr "Baby", das Bibelmuseum, ist sie sehr stolz: "Für mich persönlich erfüllt sich ein Traum, einmal im Leben etwas Bleibendes zu schaffen. Und das sogar zu dem Bestseller der Welt: Der Bibel." Harders übergibt mit der Eröffnung ihren Posten an Astrid Seichter, die bislang für das pädagogische Konzept des Bibelmuseums zuständig war.