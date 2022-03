Frankreich: Villa von Putin-Tochter soll Flüchtlinge beherbergen

Neuerdings ist Artur Otscheretnyj (43) einer der am meisten beachteten Gäste an der Biskaya. Er ist der zweite Ehemann von Putins Ex-Frau Ljudmila (64) und hat sich in Anglet nahe Biarritz für angeblich sieben Millionen Euro die standesgemäße Unterkunft "Villa Suzanne" renovieren lassen. Bei der Gelegenheit flog auch auf, wer der Bauherr ist, denn nach den französischen Gesetzen muss das "Bauschild" die Identität des Eigentümers preisgeben. Der Mann arbeitet in Moskau als Verleger für Lehrbücher und Immobilienentwickler. Das Gebäude ist übrigens nach den Maßstäben von Biarritz eher bescheiden: Direkt an der Küste sind Immobilien für den dreifachen Preis zu haben.

Putins Ex-Frau soll sentimentale Erinnerungen pflegen

Über die Vorliebe von Putins-Ex-Frau für Biarritz ist eine Anekdote im Umlauf, wonach der jetzige russische Präsident in jüngeren Jahren mit seiner Familie sehr gern in den Ort gekommen ist. Er soll auch in Biarritz gewesen sein, als ihn der damalige Präsident Boris Jelzin anrief, um seine Nachfolge zu regeln. Entsprechend sentimentale Erinnerungen soll Ljudmila bewahren. Doch Beobachter vor Ort gaben zu Protokoll, dass sowohl Ljudmila, als auch Putins Tochter Tichonowa zuletzt eher selten in Biarritz weilten. Das kann auch daran liegen, dass gelegentlich russischsprachige Flüche an den hohen Mauern zu lesen sind, die die Anwesen umgeben.