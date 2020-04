"Fenstergast": So geht Porträtfotografie in Corona-Zeiten

Janosch ist eigentlich Schauspieler an der Schauburg in München, aber auch die ist natürlich dicht und Janosch zu Hause. Auf den Bildern, die Bianca Taube macht, ist die Glasscheibe immer zu sehen. Wie ein Filter liegt sie über dem Gesicht. Mal ein Filter aus Ästen, mal ein Filter aus einer Häuserfront. Das Auge kann wählen – Fokus auf die Spiegelung oder Fokus auf den Menschen hinter dem Glas. Intensiv sind die Bilder, auch wenn die Emotionen sehr unterschiedlich sind. Schließlich weiß man doch, warum die Menschen hinter Glas sind. Bianca ist hauptberuflich Nachrichtenredakteurin. Nebenbei arbeitet sie als Fotografin, oft macht sie Hochzeitsfotos oder eben Porträts.

Das Fenster zur Welt

"Jetzt gerade dürfen die Leute ja nicht mehr raus", sagt Bianca, "wieso also nicht zu den Leuten kommen, vor allem weil wir alle das Gefühl haben, zu Hause eingesperrt zu sein? Und dann habe ich mir überlegt, ich könnte ja diese Situation festhalten, in der wir uns alle gerade befinden, dieses Gefühl, nicht mehr rausgehen zu können, gefangen zu sein, in seinen eigenen vier Wänden eingesperrt zu sein. Und dann eben durchs Fenster reinzuschauen zu den Leuten, denn das Fenster ist gerade so das einzige, was einen mit der Außenwelt noch gefühlt verbindet.“

Nicht mal zehn Minuten, und die Fotos sind gemacht. Janosch öffnet wieder sein Fenster. Die letzten Wochen war er nur zu Hause – als festangestellter Schauspieler glücklicherweise im bezahlten Zwangsurlaub. Aber mit dem Nichtstun macht er jetzt Schluss. Denn er hat sich als Freiwilliger bei der Feuerwehr gemeldet, um dort bei einer Hotline am Telefon zu sitzen: "Ich muss ehrlich sagen, ich hab es am Anfang genossen, nichts zu tun, ich hätte das auch noch länger machen können. Ich habe Hosen geflickt, Pflanzen umgetopft, viel saubergemacht und gekocht, und deswegen ist das jetzt auch total ok, wieder 40 Stunden die Woche arbeiten zu gehen. In einem Bereich, der gar nicht meiner ist. Das fühlt sich an wie ein Praktikum." Am Telefon wird er sich dann darum kümmern, Schutzkleidung und Desinfektionsmittel zu verteilen. Von der Bühne ins Corona-Callcenter.

Corona-Geschichten hinter Glas

Freitagabend: Ein paar Tage und ein paar Porträt-Termine später. Fünfzehn Menschen hat Bianca bereits fotografiert, in ihrer Mittagspause vom Homeoffice oder abends. Solche kreativen Projekte geben Struktur. Endlich wieder ein Termin, den man einhalten muss oder darf. Jetzt geht es ein paar Treppen hinunter ins Souterrain zum Atelier von Eugen Kellermeier. Eugen muss derzeit in seinem Atelier wohnen: "Ich geh zurzeit nicht in meine WG, weil da jemand Coronaverdacht hat, er hat es wohl nicht, aber man weiß nie, ich habe eine Lungenvorerkrankung, da muss ich aufpassen. Gefangen im Atelier, genau, aber es gibt Schlimmeres.“