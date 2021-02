"Beyond States": Eine bemerkenswerte Online-Ausstellung

Eine bemerkenswerte interaktive Online-Ausstellung

"Citizen Ex" und "The Seasteaders" – zwei Beispiele einer Vielzahl von Werken und Themen. Auch das eigentliche Spezialgebiet des Zeppelin-Museums, die Geschichte der Luftfahrt, wurde eingebunden. Zu sehen ist all das derzeit in einer bemerkenswerten Online-Ausstellung. Anders als die meisten Museen bietet sie nicht nur ein bisschen Text und Bildmaterial, sondern Videos, Links und Möglichkeiten zur Interaktion: Umfragen, Quizze, sowie die Möglichkeit, per Kommentar über Werke und Themen zu debattieren. Ist der Nationalstaat noch zeitgemäß, Staatsgrenzen nicht überholt? Was macht Staaten aus, wo scheitern sie und was wäre die Alternative zu ihnen?