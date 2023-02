Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

US-Sängerin Beyoncé hat mit 32 Auszeichnungen den Rekord für die meisten Grammys aller Zeiten aufgestellt. Die 41-Jährige gewann bei der Verleihung des bedeutenden Musikpreises in Los Angeles in der Kategorie Best Dance/Electronic Album mit ihrer Platte "Renaissance" und überholte in der Grammy-Geschichte damit den bereits verstorbenen britisch-ungarischen Dirigenten Georg Solti mit 31 Preisen. Die in Köln geborene Sängerin Kim Petras und der britische Sänger Sam Smith sind mit einem Grammy für ihren Clubhit "Unholy" als bestes Pop-Duo ausgezeichnet worden. Damit ist die Deutsche der erste Transmensch in der Geschichte der Grammys, der in dieser Kategorie ausgezeichnet wurde.