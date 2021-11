Bewerbung für Nürnberger Meistersinger-Wettbewerb 2022 startet

Wie in der Oper "Die Meistersinger von Nürnberg" von Richard Wagner wird es 2022 wieder einen Gesangswettbewerb unter aufstrebenden Sängerinnen und Sängern geben. Wie die Stadt Nürnberg nun mitgeteilt hat, können sich ab heute bis zum 31. Januar 2022 Sängerinnen und Sänger bewerben. Der internationale Wettbewerb wird vom Nürnberger Staatstheater organisiert.

Fokus auf tiefe Stimmfächer mit Sonderpreisen für Alt und Bass

Der "Sangesstreit", der alle zwei Jahre in Nürnberg ausgerichtet werden soll, musste 2020 corona-bedingt ausfallen. Doch für 2022 können sich wieder alle Sängerinnen und Sänger bewerben, die bereits erste berufliche Erfahrung vorweisen können oder an einer Musikhochschule immatrikuliert sind. 2022 liegt der Fokus auf den tiefen Stimmfächern. Es werden Sonderpreise für Alt und Bass ausgelobt. Weiterhin gibt es ein Forum für junge Stimmen, die ins dramatische Fach streben. Die internationale Fach-Jury steht unter der Leitung des bekannten Wagnertenors Prof. Siegfried Jerusalem.

Keine internationale Vorauswahl mit Konzerten

2016 und 2018, bei den ersten beiden Meistersinger-Wettbewerben, gingen laut Stadt Nürnberg jeweils über 700 Bewerbungen aus aller Welt ein. Knapp die Hälfte der Bewerberinnen und Bewerber sang dann in internationalen Vorrunden sowie in Nürnberg live vor. Für die 80 Besten ging es anschließend nach Nürnberg zu den Endrunden vor der Jury und Publikum. Das wird 2022 anders laufen. Es wird dieses Mal keine internationalen Vorauswahlen geben. Stattdessen wird die Jury anhand der eingereichten Bewerbungen die Kandidaten und Kandidatinnen für die Vorrunden in Nürnberg auswählen. Der Grund dafür ist die noch immer andauernde weltweit schwierige Corona-Situation.

Finale im Opernhaus und bei kostenlosem Open-Air-Konzert

Als Höhepunkt des Gesangswettbewerbs findet am 27. Juli 2022 das öffentliche Finale mit anschließender Preisverleihung im Opernhaus statt. Die Staatsphilharmonie Nürnberg begleitet die Finalistinnen und Finalisten.

Und zum Abschluss ist am 28. Juli 2022 auf dem Nürnberger Hauptmarkt ein kostenloses Open-Air-Konzert aller Preisträgerinnen und Preisträger mit der Staatsphilharmonie Nürnberg geplant.

Finanziell wird der Wettbewerb nach Angaben der Stadt ausschließlich von Mäzenen und Sponsoren getragen.