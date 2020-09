Bewegte Kunst: Bewusstseins-Training in der Villa Stuck

Der Wind der Villa Stuck

Ein paar Schritte weiter befinde ich mich im Auge des Sturms auf einem Windlaufrad. Ich spüre am eigenen Körper, was ich bewirken kann und wie sich mein eigener Wind anfühlt. Aber welcher Wind bläst eigentlich in der Stuck Villa? Und wie kam es zu einer solch bewegten und bewegenden Ausstellung? Der Direktor Michael Buhrs, der selbst schon einige Male zum Versuchskaninchen des Künstlers wurde, und sogar einen eigenen ‚Critical Run‘ in München auf die Beine gestellt hat, erzählt: "Ich glaube, dass wir uns auf irgendeine Art und Weise verhalten müssen. Und Haltung zeigen müssen. In der Ausstellung gehen wir noch mal einen Schritt zurück und wir fragen uns erstmal, sind wir uns überhaupt klar, was unsere Haltung ist? Und der Künstler Thierry Geoffroy geht ja da auch sehr persönlich ran. Also es geht ja auch tatsächlich sehr um den Einzelnen und die Einzelne. Und deswegen ist es, glaube ich, die richtige Ausstellung für uns."

Erschöpft verlasse ich die Villa Stuck. Ich habe auf eine Gummipuppe eingehauen, mir wurden Handschellen angelegt, ich habe mich als Schmetterling gefühlt und ich habe meinen eigenen Wind erzeugt. Meinen 'Awareness Muscle' zu trainieren, hat mich auf allen Ebenen bewegt.

"The Awareness Muscle Training Center" ist bis 20. September in der Villa Stuck in München zu sehen.