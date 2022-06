Bewaffneter Raubüberfall auf Kunstmesse in Maastricht

Vier bewaffnete Personen haben laut Polizeiangaben einen Überfall auf ein Messezentrum der internationalen Kunstmesse Tefaf verübt. Wie die niederländischen Behörden berichten, konnten zwei Verdächtige bereits festgenommen werden - nach zwei weiteren werde demnach noch gefahndet.

Handyvideo zeigt Bilder vom bewaffneten Überfall

Handyaufnahmen zeigen, wie vier Personen versuchen, mit einem Vorschlaghammer eine Glasvitrine zu zerstören. Laut Medienberichten sollen sich in der Vitrine Juwelen aus London befunden haben - ob die Täter tatsächlich etwas erbeuten konnten, ist noch unklar. Auf den Videos, die im Netz kursieren, sieht es so aus, als hätten sie etwas in eine Tasche gesteckt und seien damit geflüchtet.

Einer der Unbekannten trug offenbar eine Waffe und hielt die Besucherinnen und Besucher damit auf Distanz. Verletzt wurde nach Polizeiangaben aber niemand.

Tefaf gilt als wichtigste Messe für alte Kunst

Die Messe war einige Zeit geräumt worden, teilte die Tefaf mit. Demnach hätten die Sicherheitsteams der Messe schnell gearbeitet, um einen Täter zu entwaffnen, auch die niederländische Polizei sei innerhalb von wenigen Minuten vor Ort gewesen.

Die Tefaf in Maastricht gilt als wichtigste Messe für alte Kunst und auch als eine der exklusivsten Kunstmessen der Welt. Sie findet zur Zeit nach einer zweijährigen Corona-Pause erstmals wieder mit Publikum statt.