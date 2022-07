"Bevor wir uns daran gewöhnen": Schafft Russland Präsidenten ab?

Aus dem russischen Parlament, der Duma, kommen beinahe täglich absurd klingende Vorschläge und bizarre Ideen, schließlich sitzen dort Ultranationalisten und Monarchisten, Kommunisten und Karrieristen, die alle wieder gewählt werden wollen und deshalb nicht nur die Medienöffentlichkeit suchen, sondern auch die Sympathien des Kreml. Aus der Liberaldemokratischen Partei (LDPR), einem Sammelbecken am ganz rechten Rand des kremlfreundlichen Spektrums, kam jetzt die Anregung, den Präsidenten-Titel abzuschaffen. Begründung: Bezeichnungen wie "Herrscher" oder "Staatsoberhaupt" seien für Russen allemal passendere Begriffe als die "ausländische" Version. Bevor sich die Bevölkerung vollends daran gewöhne, müsse der "Präsident" an der Spitze der Verwaltung wieder verschwinden.

"In unserem Land ein neues Wort"

"Mit der genauen Bezeichnung des Amts hatten wir immer Probleme", heißt es in einer Pressemitteilung der LDPR, die in Russland für eine teils ironische, aber nicht vollends abwegige Debatte sorgte. "Der Begriff 'Präsident' im Sinne des Oberhauptes der Exekutive wurde erst seit Ende des 18. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten verwendet und erst viel später weltweit verbreitet. In unserem Land ist das nach historischen Maßstäben im Allgemeinen ein neues Wort, und bis es vollständig Wurzeln geschlagen hat, können wir es sicher ersetzen." Die Partei verweist darauf, dass Boris Jelzin 1991 nach ganz anderen gesetzlichen Vorgaben gewählt wurde als Wladimir Putin, auch dies spreche dagegen, beide mit derselben Amtsbezeichnung auszustatten.

Kreml hat dazu noch "keine Position"

Bemerkenswert, dass es von Kremlsprecher Dmitri Peskow hieß, das sei "eine neue Idee", zu der es noch "keine Position" gebe. In der viel gelesenen Zeitung "Moskowski Komsomolez" hieß es, dass es in Russlands Geschichte tatsächlich mal einen "obersten Herrscher" gegeben habe, nämlich den Admiral Alexander Wassiljewitsch Koltschak (1874 - 1920), der sich einst als Befehlshaber der Weißen Armee im russischen Bürgerkrieg in den Besitz des "Zarengolds" brachte, bevor er am 7. Februar 1920 von den Kommunisten standrechtlich erschossen wurde.

Die große Mehrheit der Herrscher Russlands von 862 bis 2022 habe aus Großherzögen, Zaren, Kaisern und Generalsekretären bestanden, gemessen daran seien die bisher drei Präsidenten Jelzin, Medwedew und Putin in der Tat nur Vertreter einer "sehr kurzen Periode". Mit beißendem Spott erinnert das Blatt allerdings an gewisse Unterschiede im Verfahren auf dem Weg zur Macht: "Herrscher werden nicht durch allgemeine und geheime Wahlen gekürt, aber nur so werden Präsidenten gewählt. Wenn wir über die Abschaffung von Wahlen sprechen, brauchen wir natürlich 'Herrscher'. Aber wie klingt das in russischen Ohren?"

Jagd auf Anglizismen

Im Übrigen sei es allemal leichter, "ausländische" Wörter zu ersetzen als ausländische Waren, schreibt Kommentator Wadim Pögli. Damit erinnert er an den Kampf nationalistischer Kreise, möglichst sämtliche Anglizismen von "Selfie" bis "Hype", ja sogar "Aggression" durch vermeintlich russische Begriffe zu ersetzen. Kein Geringerer als Ex-Präsident Dmitri Medwedew forderte zum Beispiel, das missliebige "Importsubstitution" durch "technologische Souveränität" oder "technologische Unabhängigkeit" auszutauschen. Gemeint ist damit Russlands bisher wenig erfolgreiches Bemühen, sanktionierte Waren anderweitig zu besorgen oder selbst herzustellen.

Die Bloggerin und TV-Moderatorin Ksenia Sobtschak empfahl ihren Followern im Scherz, den Präsidenten-Titel analog zu Königin Elizabeth II. durch "Most Gracious Sovereign" zu ersetzen. Es gibt jedoch in Russland durchaus Monarchisten, und gar nicht so wenige, die das ernsthaft verfolgen. Der Oligarch und erfolgreiche Medienunternehmer Konstantin Walerjewitsch Malofejew zum Beispiel sagte kürzlich dem "Moskvich Mag": "Natürlich wird die einfache Umbenennung des Präsidenten in Zar nichts bringen - nur die Krönung im Rahmen des Königreichs, weil er dann einen Eid vor Gott leisten wird. Ein Schwur, in dem er sich für das ganze Land verantwortet. Das ist sehr gut in den Briefen von Iwan dem Schrecklichen nachzulesen. Der hat sogar die Sünden als König von den Sünden als Mensch getrennt; er nannte die Kapitulation der Stadt [Moskau] während eines Krieges seine königliche Sünde."

"Person mit einfachem, gesunden Menschenverstand"

Ohne Selbstironie bezieht sich Malofejew in seiner Argumentation ausgerechnet auf das englische Theaterstück "The Audience" (2013), in dem Helen Mirren einmal mehr Elizabeth II. spielte. Beschrieben werden dort die regelmäßigen Treffen der Königin mit "ihren" Premierministern, und zwar über Jahrzehnte hinweg.

Der ganz jungen und unerfahrenen Monarchin, die vom berühmten Staatsmann Winston Churchill eingeschüchtert ist, wird in dem Londoner West End-Drama von einer Ratgeberin gesagt: "An der Spitze der Macht sollte eine Person stehen, die einfachen, gesunden Menschenverstand hat, die nichts tun musste, keine Prinzipien aufgeben musste, um an die Macht zu gelangen. Das ist Ihre Rolle. Die Erbmonarchin hat das Privileg, eine einfache Frau mit gesundem Menschenverstand bleiben zu können, denn sie musste sich die Macht nicht erkämpfen, sie bekam sie mit der Geburt geschenkt."

So stellt sich zumindest Malofejew Russlands Zukunft vor. Und von Putin ist bekannt, dass er sich politisch nicht etwa an der UdSSR orientiert, sondern an Zar Peter dem Großen, den er oft und gern zitiert. Insofern ist nicht ganz auszuschließen, dass der Präsidenten-Titel kurzlebiger sein könnte, als in Moskau heute noch viele denken.