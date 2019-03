Perry war durch die Fernsehserie "Beverly Hills, 90210" zu weltweiter Berühmtheit gelangt, wo er Dylan McKay verkörperte. Der Einzelgänger, der gegen seinen reichen und moralisch fragwürdigen Vater rebelliert, glänzt darin als Herzensbrecher, dem die Frauen sich zuwenden. Besonders Teenager zeigten sich begeistert von der Serie. Das Drehbuch für den Pilotfilm schrieb Darren Star, der ab 1998 auch mit "Sex And The City" große Erfolge feierte.

Luke Perry stirbt im Kreis der Familie

Perry erlag in einem Krankenhaus in Los Angeles den Folgen eines massiven Schlaganfalls, den er in der vergangenen Woche erlitten hatte. Er sei in seinen letzten Momenten von seiner engsten Familie, seiner Verlobten und Freunden umgeben gewesen, erklärte der Sprecher.

Mitarbeit an "Riverdale" und "The Simpsons"

Zuletzt war Perry mit Dreharbeiten für weitere Folgen von "Riverdale" beschäftigt gewesen. Bei der auf einem Comicbuch basierenden Serie handelt es sich ebenfalls um ein Teenager-Drama. Perry spielte darin Fred Andrews, den Vater des Schülers Archie. Auch in der Comic-Serie "The Simpsons" hatte Luke Perry mitgewirkt und den Halbbruder mütterlicherseits von Krusty, dem Clown, synchronisiert - ebenfalls auf dem Sender Fox.

Luke Perry wollte keine Neuauflage von "Beverly Hills, 90210"

Erst in der vergangenen Woche war eine Neuauflage von "Beverly Hills, 90210" bekanntgegeben worden, für die Perry allerdings nicht unterzeichnet hatte. Sechs seiner früheren Kollegen aus der Originalserie wollen in der als Miniserie angelegten Neuauflage mitmachen.