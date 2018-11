Bettina Wagner-Bergelt übernimmt Pina-Bausch-Ensemble

Bettina Wagner-Bergelt (60) arbeitete bis August 2017 als stellvertretende Direktorin des Bayerischen Staatsballetts in München. Seit Oktober 2017 ist sie Künstlerische Leiterin des Festivals Bauhaus100 zum 100. Geburtstag des Bauhauses, der im kommenden Jahr deutschlandweit gefeiert wird. Der Posten am Tanztheater Wuppertal Pina Bausch ist seit vier Monaten nicht besetzt. Der Beirat hatte im Juli den Vertrag mit der bisherigen Intendantin Adolphe Binder fristlos gekündigt.

"Es muss wieder Ruhe reinkommen"

In der Sendung "Fazit" im Deutschlandradio sprach Wagner-Bergelt von einer "sehr kurzfristigen Entscheidung", die erst vor vier Wochen in die Wege geleitet worden sei. Die Leitung des Pina-Bausch-Ensembles sei "künstlerisch eine unglaubliche Herausforderung". Sie verwies darauf, dass sie bereits "ein Jahr" mit den Tänzern gearbeitet habe, als in München ein Pina-Bausch-Stück aufgeführt wurde. Damals habe sie das Projekt fünf Jahre lang vorbereitet. Es sei jetzt nötig, dass in Wuppertal "wieder Ruhe reinkomme", und die Tänzer mit "Spaß und Freude und Kreativität" das neue Programm erarbeiten könnten: "Ich war jetzt nicht auf der Suche nach einem Intendantenjob, den habe ich nicht gebraucht, sondern der ist mir angetragen worden. Dieses Ensemble, finde ich, ist es wert, noch mal richtig in die Eisen zu steigen und zu sagen, da machen wir noch mal was ganz Tolles. Ich habe gesagt, zwei Jahre stehe ich auf jeden Fall zur Verfügung"

"Ärmel aufkrempeln"

Bisher gibt es in Wuppertal nur einen Spielplan, der bis Februar 2019 reicht. Ab Montag kommender Woche heiße es, die "Ärmel aufzukrempeln", um die übrige Spielzeit zu planen, so Bettina Wagner-Bergelt. Die entlassene Choreographin Adolpe Binder war in Wuppertal nur ein Jahr im Amt. Die Kündigung ist nun ein Fall für das Arbeitsgericht. Da auch der langjährige Geschäftsführer Dirk Hesse ausscheidet, wird das Tanztheater mit komplett neuer Führung arbeiten. Der in Berlin lebende Belgier Roger Christmann wird sich um die Geschäftsführung kümmern, gleichberechtigt mit Wagner-Bergelt. Er hat umfangreiche Erfahrung im Management von Kulturorganisationen. So beriet er die Berliner Volksbühne und kümmerte sich einige Monate interimistisch um die Finanzen der Kulturruhr GmbH, der Trägergesellschaft der Ruhrtriennale. Die Compagnie von Pina Bausch zeigt die Arbeiten der 2009 gestorbenen Künstlerin in aller Welt. Ihre ausdrucksvollen Stücke wie «Café Müller» oder «Nelken» sind ein Exportschlager. Seit den Anfängen in den 1970er Jahren arbeitet das Tanztheater in Wuppertal.