Bett-Kultur: Wo man schläft und wacht, träumt, liebt und leidet

Ein eigenes Bett zu haben mit Matratze, Kissen und Bettdecke, war für die meisten Menschen bis in die jüngste Vergangenheit nur ein Traum. Einen geschützten und bequemen Ort zum Schlafen haben sich die Menschen aber bereits in der Jungsteinzeit gesucht.

Schlafen in der Steinzeit

Archäologische Funde beweisen: Schon vor mehr als 70.000 Jahren haben die Menschen nicht mehr auf dem kahlen Boden geschlafen, sondern auf weichen Unterlagen aus Ästen und Blättern. Die Steinzeit-Matratzen wurden sogar mit einer Art Insektenmittel präpariert. Zerkleinerte Blätter eines Lorbeerbaums dienten als Schutz.

Schlafstätten in der Antike: Ein Privileg der Oberschicht

Erste gebaute Schlafstätten gab es bereits in der Antike. Aber nur für ganz wenige. Das war ein Privileg der Oberschicht. Kunstvoll verzierte Liegen sind auf ägyptischen Vasen abgebildet. Die Perser hatten Betten aus Elfenbein. Die reichen Römer ruhten und speisten auf Sofas mit Lehne.

Die Matratzen waren mit Federn von Gänsen und Schwänen gefüllt. Auch in der Bibel werden Betten bereits erwähnt. Unter anderem erzählt die Bibel vom berühmtesten Baby-Bett bis heute: der Krippe, in die Jesus nach seiner Geburt gelegt wurde.

Selbst Ritter teilten sich im Mittelalter ein Bett

Ein eigenes Bett zu haben, blieb für den Großteil der Bevölkerung in Europa auch im Mittelalter noch ein Traum: "Das Bett ist der Himmel der Armen", sagte damals ein venezianisches Sprichwort. Und wenn es ein Bett gab, dann meist nur eins für die ganze Familie.

Selbst Ritter mussten sich zu zweit oder dritt ein Bett teilen, weiß Thorsten Albrecht, Kunstreferent bei der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers und Bettexperte: "So richtige Bettgestelle wie wir sie kennen, sind im Mittelalter entstanden. Davor gab es nur so Schlafbühnen und dann kamen Felle drauf. Diese alte Tradition ist in bestimmten Ländern noch da."

Industrialisierung: Schlafen im Drei-Schicht-Betrieb

Menschen, die sich ein Bett teilen, gab es nicht nur im Mittelalter. Drei Leute in drei Schichten in einem Bett. Das war sogar noch in Deutschland vor gut 100 Jahren üblich.

Bettgeher oder Schlafburschen nannte man Industriearbeiter, die im Achtstundenwechsel gemeinsam ein Bett nutzten. 79.435 davon gab es um 1900 allein in Berlin. Infektionskrankheiten wie Tuberkulose und Krätze hatten unter Schlafburschen ein leichtes Spiel.

Wo mein Bett ist, ist mein Zuhause

Ein eigenes Bett zu haben, einen Platz zum Schlafen, ist mehr als vier Beine, vier Pfosten und ein Lattenrost. Es ist ungefähr ein ähnliches Gefühl, wie ein Dach über dem Kopf zu haben. Wer auf der Flucht ist, hat keine sichere Schlafstatt.

Ein Bett steht für "Zuhause sein". Hier ist mein Platz. Ganz egal wo. Schwester Thereses Bett steht beispielsweise in ihrer Klosterzelle: "Wenn ich müde bin, dann freue ich mich auf das Bett, dann ist das ein guter Ort."

Der letzte Ort: Krankenbett. Pflegebett. Totenbett.

Menschsein bedeutet auch, seine Position immer wieder zu verändern, in Bewegung zu bleiben. Zu wissen, dass nach dem Hinlegen auch wieder das Aufstehen kommt. Wird dieser Kreislauf durchbrochen, wird das Bett zum Gefängnis. Schwester Therese kennt das nur zu gut. Sie arbeitet im Hospiz.

"Wenn man wirklich krank ist, auch wenn man eine Grippe hat, wird das nicht mehr als Erholungsort empfunden, es ist ein Ort, aus dem man raus will, dann muss man das Bett aushalten." Schwester Therese

Krankenbett. Pflegebett. Totenbett. "Grad wenn man nicht mehr aufstehen kann, ist das der letzte Ort, der nur mir gehört, das ist der letzte eigene Bereich des Menschen", sagt Schwester Therese.

"Die Geburt findet normalerweise vor oder neben dem Bett statt"

Das Bett ist ein zentraler Ort der menschlichen Existenz. Hier stirbt er. Hier leidet und liebt er. Ein Doppelbett gilt als Symbol der Liebe. Und ganz am Anfang liegt in einer Wiege das Baby, weil es noch nicht sitzen, stehen oder laufen kann.

Nur geboren wird man hier meist nicht, wie weithin vermutet, berichtet Hebamme Claudia Lowitz. Die Wehen treiben die Frauen eher aus dem Bett: "Die Geburt findet normalerweise vor dem Bett und neben dem Bett statt. Das Bett kommt erst nach der Geburt zum Einsatz. Endlich kann man sich zurücklegen."

Sonnenkönig Ludwig XIV. war auch im Bett im Dienst

Nur die Maitressen von König Ludwig XIV. haben im Bett gebärt. Weil der König zuschauen wollte. 19 Mal war er bei der Geburt dabei. Der Sonnenkönig hat aber noch in anderer Weise Bettgeschichte geschrieben.

Schon lange vor Lockdown-Corona-Homeoffice hat er im Bett gearbeitet, wie aus einem Bericht hervorgeht: "Täglich um 8 Uhr empfing der König nacheinander seine Familie, diverse Adlige, seine Leibärzte sowie Minister und Staatssekretäre, während er selbst noch im Bett lag, sich ankleidete und frühstückte. Seine Majestät war also auch stets im Bett im Dienst!"

Arbeiten im Schlafanzug: Das Homeoffice macht's möglich

Arbeiten im Bett. Im Homeoffice. Wegen der Corona-Einschränkungen ist das ein weitverbreitetes Phänomen. Sich abzugrenzen, das Private von der Arbeit, sozusagen das Bett vom Schreibtisch, wird dabei zunehmend schwieriger. Selbst krank im Bett zu arbeiten, ist inzwischen salonfähig. Dank Internet, Laptop und Smartphone.

Arbeiten, Essen, Schlafen, Telefonieren, Online-Shoppen, Fernsehen, Radio hören – für vieles muss man nicht mehr aufstehen - solange einen nicht Bettwanzen stören. Bettwanzen sind allerdings auch ein Teil der Geschichte – bis heute, weiß Kunstreferent Thorsten Albrecht:

"Dann bekommt man Quaddeln und dann wacht man in der Nacht auf. Sie sind knapp einen Zentimeter groß und die stinken und drum kann man, wenn man in einen Raum reingeht, gleich erkennen, hier sind Wanzen." Kunstreferent Thorsten Albrecht