Betroffene kritisieren Missbrauchsaufarbeitung der EKD

Sexuellen Missbrauch konsequent aufzuarbeiten – das hatte sich die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus nach ihrem Amtsantritt vor rund einem Jahr auf die Fahnen geschrieben. Dafür hat die EKD ein neues Gremium eingerichtet: das so genannte Beteiligungsforum, in dem Missbrauchs-Betroffene mit Kirchenvertretern gemeinsam kirchenpolitische Entscheidungen rund um das Thema sexualisierte Gewalt treffen.

"Für mich wäre ganz viel gewonnen, wenn Betroffene sagen würden, 'wir haben gemerkt, die nehmen uns ernst, die schaffen ein Beteiligungsforum, wo festgeschrieben ist, wir werden immer gehört'", so Kurschus. "Wir sind die ersten, die hier gefragt sind. Und keine Kirchenkonferenz, kein Rat, keine Synode kann das ohne uns einfach wieder rückgängig machen."

"Das ist unsere letzte Chance"

Für Detlev Zander, den Sprecher der Betroffenen innerhalb des Beteiligungsforums, ist dieses tatsächlich ein Meilenstein, wie er sagt. Dennoch dürfe es nicht bei guten Absichten bleiben. Jetzt müsse gehandelt werden. "Das ist die allerletzte Chance, wenn dieses Beteiligungsforum scheitert, dann sind wir kaputt", sagt Zander.

Die Beteiligung im Forum sei laut Zander tatsächlich eine Möglichkeit, etwas zu gestalten. "Aber nicht erst in ein, zwei Jahren, das muss rasch gehen. Es muss eine To-do-Liste geben, für das, was jetzt schnell umgesetzt werden muss."

Entschädigung nicht auf der Tagesordnung

Eines der Themen, das für Zander und viele andere Betroffene ganz oben auf der To-do-Liste steht, hat die Synode allerdings nicht auf die Tagesordnung gesetzt: eine Reform der Entschädigungsleistungen.

Kurschus begründet das so: "Es ist wichtig, dass es diese finanziellen Ausgleichszahlungen gibt. Und gleichzeitig wissen wir doch, wir können dieses zugefügte Leid mit keiner noch so großen Summe wiedergutmachen."

Eine Argumentation, die Betroffenensprecher Zander sauer aufstößt. "Das ist nicht nur schräg gedacht, das macht mich sogar wütend." Sicherlich könne man Leid nicht mit Geld aufwiegen, aber, so Zander: "man kann Betroffenen mit Geld noch ein würdevolles Leben schenken."

Landeskirchen haben unterschiedliche Regelungen

Bisher gibt es für Zahlungen zur so genannten "Anerkennung des Leids" in jeder der 20 Landeskirchen der EKD und der Diakonie jeweils andere Regelungen. Betroffene kritisieren das als intransparent und ungerecht. "Hessen, zum Beispiel, hat eine Aufarbeitungskommission eingerichtet und davon gesprochen, 20.000 Euro als Sockelbetrag zu nehmen, wenn sich dort Betroffene melden", sagt Religionswissenschaftlerin Katharina Kracht.

Sie war selbst Mitglied im ehemaligen, letztes Jahr gescheiterten, Betroffenenbeirat der Evangelischen Kirche. "Das große Versprechen, dass alle Entscheidungen über das Beteiligungsforum laufen - wir sehen, das passiert an dieser Stelle gar nicht."

"Kirche schafft das nicht alleine"

Die evangelische Kirche müsse erkennen, dass sie die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in den eigenen Reihen alleine nicht leisten könne, so Kracht, "sondern sagen, wir treten ganz klar für Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in allen gesellschaftlichen Kontexten ein. Wir zahlen in einen Fonds ein und dann möge das bitte der Staat regeln."

Zander indessen will weiter dafür kämpfen, dass die Beschlüsse des Beteiligungsforums umgesetzt werden und dass weiter aufgeklärt wird. Da stehe die Evangelische Kirche noch ganz am Anfang. "Wir müssen wissen, welcher Bischof, welche Bischöfin hat versagt in den letzten zehn Jahren und wie gravierend war das?"

Davon, Verantwortliche zu entlassen, hält Zander nichts. "Die sollen die Suppe mit uns Betroffenen gemeinsam auslöffeln."