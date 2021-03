"Betrachtungen einer Barbarin": Asal Dardans Essaysammlung

"Betrachtungen einer Barbarin" nennt die aus dem Iran stammende deutschsprachige Schriftstellerin Asal Dardan ihre Essay-Sammlung. Sie, die sich deutscher empfindet als mancher Staatsbürger der Bundesrepublik, spielt mit der Assoziation des Ausgegrenztseins und des Stempels der Andersartigkeit.

Gegen diese vermeintliche Andersartigkeit begehrt sie auf. Sie macht sie aber zugleich zur literarischen Metapher, die ihr einen Perspektivwechsel ermöglicht. Der Blick von außen vermischt sich bei Dardan permanent mit dem Blick der deutschen Insiderin: Das macht ihre Analysen zu Rassismus, zum NSU, zur deutschen Vergangenheitsbewältigung, aber auch zur Gleichstellung von Frauen so spannend.

Das Große im Kleinen zeigen

Asal Dardan geht von ihrer eigenen Geschichte aus, von Erlebtem oder Gelesenem – und knüpft daran ihre Gesellschafts- und Systemkritik. Die Autorin sagt dazu: "Ich wollte gar nicht so sehr von mir etwas erzählen, aber ich dachte, es ist leichter zugänglich, an einem einzelnen Leben zu zeigen, wie ganz große, abstrakte Themen auf dieses kleine Leben wirken. Und in so Kreisen um dieses kleine Leben herum die Zusammenhänge zu ziehen." Und ihr eigenes Leben, so Dardan, kenne sie eben am besten.

Immer wieder stellt Asal Dardan einfache Wahrheiten, Stereotypen und Klischees, mit denen sie selbst im Alltag konfrontiert ist, in Frage. Sie kehrt das Widersprüchliche oft mit komischen Effekten hervor.

Szenen aus dem Alltag

Etwa wenn sie erzählt, sie habe folgende Einladung auf eine Jobanzeige erhalten: "Wir sind zu weiß, darum möchten wir Sie dabei haben". Ihr Gegenüber versteht nicht, dass sie sich nicht geschmeichelt fühlt, sondern diese Bemerkung als Diskriminierung empfindet.

Dardan zeigt derartige Verwirrungen als symptomatisch für die moderne Welt auf. Auch Dardans Heimatbegriff ist brüchig – Deutschland bezeichnet sie als "das Land, in dem sie aufgewachsen ist". Zum Iran, dem Land ihrer Eltern, hat sie kaum Bezug. Die Rezepte für das persische Neujahrsfest muss sie selbst googeln.