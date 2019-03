Kann eine "Gesundbeterin" mit drei "Vater unser" heilen?

Schon als junge Frau spürte Dorle ein Kribbeln in den Händen. Erst später hatte sie die Erkenntnis, erzählt sie, dass sie damit heilen kann. Ihr Mann brachte sie vor 50 Jahren auf die Idee. Er war viel in den Bergen unterwegs und hatte dort von Menschen mit Heilkräften gehört. Als eine Kuh krank war, bat er seine Frau Dorle in den Stall. Sie erinnert sich: "Eine Kuh hatte an der Zitze eine Warze und beim Melken war der ganze Eimer Milch rot. Dann bin ich raus, habe der Kuh die Hände auf die Zitze gehalten und habe gebetet, dass die Warze weg heilt. Dann habe ich noch das Kreuzzeichen drauf gemacht. Die Warze ist dann ein paar Tage drauf vertrocknet und abgefallen."

Menschen mit Heilkräften?

Anfangs behandelte die heute 80-jährige Allgäuerin Tiere, später auch Menschen. So wie Anita, die schon vor mehr als 30 Jahren bei ihr war. Sie hatte sich damals im Krankenhaus Stechwarzen wegoperieren lassen. Aber: Sie gingen nicht weg. Irgendwann hatte sie von der Bäuerin gehört und sich von ihr behandeln lassen. "Sie fährt mit dem Finger drüber und betet", erzählt Anita, "dann sagt sie: Du musst dran glauben und musst drei "Vater unser" beten. Ich bin dann gleich in die Kirche, hab sie gebetet und seitdem sind sie weg." Mittlerweile kommen täglich Menschen bei ihr vorbei, die sie um Hilfe bitten.

Placebo-Effekt: Behandlung ohne Wirkstoff

Die medizinische Forschung kann belegen, dass der Glaube Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann. Der so genannte Placebo-Effekt – eine Behandlung ohne Wirkstoff – lässt sich messen. Am besten erforscht sei er bei Schmerzen, sagt Dr. Karin Meißner, Placebo-Forscherin an der LMU München. "Da werden im Gehirn Botenstoffe ausgeschüttet, die so wirken wie körpereigene Schmerzmittel. Wir können das inzwischen biologisch erklären, was im Körper zur Schmerzabnahme führt. Das ist keinerlei Einbildung. Und das Ritual setzt diesen Effekt in Gang."

Was sagt die Kirche dazu?

Der Allgäuer Pfarrer Maurus Mayer kennt das Gesundbeten und Abbeten schon lange. Er selbst habe auch erlebt, dass es funktioniert. "Im christlichen Sinne gibt es heilende Hände in der Nachfolge von Jesu. Ich glaube, dass das eine ganz lange Tradition hat. Nicht nur im Allgäu." Auch abends noch läutet das Telefon bei Bäuerin Dorle und Menschen bitten sie, für sie zu beten. Geld verlangt die Bäuerin für ihre Behandlung übrigens nicht. Schließlich habe sie ihre Gabe ja auch geschenkt bekommen.