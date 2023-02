Bestselleradaption: Joachim Meyerhoffs Kindheit und Jugend

Joachim Meyerhoffs Roman-Tetralogie "Alle Toten fliegen hoch" ist ein Paradebeispiel dessen, was sich unter dem Etikett "Autofiktion" beim Lesepublikum seit etlichen Jahren nun schon enormer Beliebtheit erfreut: eine Form des autobiografischen Erzählens, die sich nicht sklavisch an verbürgte Fakten hält, sondern sich einige Freiheiten bei der Vergegenwärtigung der Vergangenheit nimmt. Schön kommt das im Titel des nun verfilmten zweiten Teils der Romanreihe zum Ausdruck: "Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war". In diesem zweiten Band formuliert Meyerhoff denn auch das, was gewissermaßen die Poetologie seines Erzählens ist: "Für mich war das eine unfassbar befreiende Erkenntnis: Erfinden heißt erinnern."

Die kluge Differenz von Buchvorlage und Film

Im Buch trifft diese Erkenntnis – mit der Wucht eines Erweckungserlebnisses – den kleinen Joachim, von Familie und Freunden liebevoll "Josse" genannt. Auf dem Weg zur Grundschule entdeckt er hinter einem Gartenzaun die Leiche eines Rentners, den beim Heckenschneiden der Schlag getroffen hat. Josse berichtet dem Schulrektor, Mitschülern und seiner Familie davon. Mit jedem Mal, die er die Geschichte erneut zum Besten gibt, schildert er den Zustand des Toten in immer noch drastischeren Details und registriert erfreut die wachsende Begeisterung seiner Zuhörer. Im Film wird diese Episode ungleich beiläufiger erzählt.

Die Szene ist charakteristisch für den entscheidenden Unterschied zwischen Film und Vorlage. In den Büchern geht die Erfindung der Erinnerung mit abenteuerlichen Ausschmückungen einher. Da geht der Erzähler haargenau so vor wie sein kindliches Alter-Ego Josse bei der Beschreibung des Totenfunds. Meyerhoff ist ein Meister der komischen Übertreibung. Regisseurin Sonja Heiss dagegen arbeitet in ihrer Kino-Adaption mit Understatement. Damit verschenkt sie eine wesentliche Qualität des Buches. Und doch liegt sie mit dieser Entscheidung goldrichtig.