Bestseller-Autorin Heckel über Merkel: "Stark in der Krise"

Die Autorin und Journalistin Margaret Heckel ("So regiert die Kanzlerin") hat die Führungsstärke von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Coronakrise gelobt.

"Sie ist sehr stark in der Krise. Und vielleicht werden wir das auch zum Schluss über sie sagen, dass sie einfach in den Krisen besser war als in den normalen Zeiten." Margaret Heckel, Autorin

Für Heckel steht fest, dass Merkel jederzeit überlegt handelt: "Sie holt sich ja immer den Rat der Experten, das war schon damals in der Finanzkrise so. Da gab es große Treffen im Kanzleramt, wo Vorstandsvorsitzende, aber auch Forscher da waren. Und sie hört sich das dann an und versucht dann, ihre Meinung zu finden. Und wenn sie die Meinung dann gefunden hat, hält sie sich eben daran." Das sei jetzt in der Coronakrise auch so. Heckel betont: "Weil wir ja sehr viel von den Virologen gehört haben und Angela Merkel ihnen eben auch sehr früh sehr deutlich zugehört hat."

Hohe Zustimmungswerte

Mit Blick auf die Corona-Proteste verweist Heckel auf die hohen Zustimmungswerte der Kanzlerin in Meinungsumfragen: "Die sind ja ganz exorbitant, in ihrer langen Kanzlerschaft sehr selten erreicht. Ich würde schon sagen, dass nach wie vor der Großteil der Bevölkerung hinter ihr steht. Aber das wird sich auch ändern in den nächsten Wochen und Monaten, wenn die wirtschaftlichen Folgen noch klarer werden, die doch sehr viele Menschen betreffen."