Bestseller-Autorin Barbara Noack ist gestorben

"Ist Mama nicht fabelhaft?", "Geliebtes Scheusal", Danziger Liebesgeschichten", "Die Zürcher Verlobung": Barbara Noack hat seit Mitte der 50er-Jahre einen Bestseller nach dem anderen geliefert. Nun starb die in Starnberg lebende Autorin im Alter von 98 Jahren, wie ihr Verlag Langen Müller am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. "Sie war eine Autorin besonderer Güte und Freundschaft. Barbara Noack bleibt unvergessen", sagte ihr Verleger Michael Fleissner.

Noacks Romane wurden oft verfilmt

Bis in die 80er-Jahre hielt der große Erfolg der 1924 in Berlin geborenen Schriftstellerin an. Ihre Romane wurden oft auch verfilmt, so etwa ihr dritter von 1975 "Italienreise – Liebe inbegriffen".

Zunächst schrieb Noack sehr konventionelle Liebesgeschichten, die zu den Rollenerwartungen der Nachkriegszeit passten. Später fanden auch ihre eigenen Erfahrungen als alleinerziehende Mutter Raum in ihren Romanen.

Noack schrieb Drehbuch zur Serie "Der Bastian"

Fernsehfans kennen Barbara Noack von der Serie "Der Bastian" , zu der sie das Drehbuch und später den Roman schrieb. Barbara Noack war Mitglied des Deutschen PEN-Zentrums.