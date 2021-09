Bester Freund: "Sex and the City"-Star Willie Garson ist tot

Er war der schwule "beste Freund", der Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker ("Carrie Bradshaw") in der Erfolgsserie "Sex and the City" auf HBO über sechs Staffeln hinweg durch alle Fährnisse begleitete. Von 1998 bis 2004 gehörte Willie Garson zu den beliebtesten Charakteren der Produktion. Am vergangenen Dienstag ist er nach Angaben seiner Familie mit nur 57 Jahren an einer Krebserkrankung gestorben, wie sein Manager John Carrabino bestätigte.

Garson war beliebt bei Fans und Kollegen

Für die Fans von "Sex and the City" war Garson neben dem Quartett der New Yorker Frauen, die im Mittelpunkt der Serie standen, der "inoffizielle" fünfte Hauptdarsteller.

"Seine vielfältigen Begabungen als Schauspieler und Mensch werden wir alle schmerzlich vermissen", heißt es in einer Stellungnahme von "Sex and the City"-Produzent Michael Patrick King. "In diesem traurigen, dunklen Moment tröstet uns die Erinnerung an seine Lebensfreude und sein sonniges Gemüt." Kollegin Cynthia Nixon schrieb, Garson sei "unendlich witzig auf dem Bildschirm und im wahren Leben" gewesen: "Er war eine Quelle des Lichts, der Freundschaft und der Show-Business-Weisheiten. Er war ein vollendeter Profi - jederzeit."

Ben Stiller kondolierte

Garson wurde unter dem Familiennamen Paszamant am 20. Februar 1964 in Highland Park/New Jersey geboren und studierte an der Wesleyan University Schauspiel. Seinen Abschluss machte er an der Yale Drama School. In den Achtzigern und Neunzigern war er vorwiegend mit kleinen Nebenrollen präsent, etwa in Serien wie "Monk", "Friends" und "Ally McBeal". Ab 1996 gehörte er über sieben Episoden als Henry Coffield zum Stamm-Cast von "NYPD Blue".

Nach seiner Zeit bei "Sex and the City" arbeitete Garson ab 2009 für die Krimi-Serie "White Collar", die in Deutschland bei RTL zu sehen war. Dort musste ein Special Agent mit einem Meisterdieb und Kunstfälscher zusammenarbeiten. Garson spielte abermals den "besten Freund", einen Part, den er wegen seines unkomplizierten Wesens offenbar besonders glaubwürdig verkörpern konnte: In diesem Fall war er der Hochstapler Mozzie, der den gerissenen Straftäter Neal Caffrey (gespielt von Matt Boner) durch seine Abenteuer begleitete. Zuletzt arbeitete er 2019/20 für die an DC Comic-Helden orientierte TV-Serie "Supergirl" und als Stimme für die Zeichentrickserie "Big Mouth".

Stiller: Garson war menschenfreundlich und "wirklich, wirklich lustig"

Schauspieler Ben Stiller verwies in seiner Kondolenz auf Garsons Menschenfreundlichkeit, der der Verstorbene stets verpflichtet gewesen sei. Im Übrigen sei er "wirklich, wirklich lustig" gewesen. Amerikanische Branchenblätter zitierten aus zahlreichen weiteren Twitter-Beileidsnachrichten von vielen Stars.

Auf dem Weg zu einem eigenen Abenteuer

Sohn Nathen Garson schrieb in seinem Nachruf: "Ich bin so stolz auf dich. Ich werde dich immer lieben, aber ich glaube, dass es an der Zeit war, dass du dich auf den Weg zu einem eigenen Abenteuer machtest. Du wirst immer bei mir sein. Du warst immer der duldsamste, lustigste und klügste Mensch sein, den ich je kannte."