Beste Vorleserin des Jahres: Ada Grossmann aus Memmingen

Der Weg zur besten Vorleserin des Jahres 2022 ist lang und er begann im Oktober/November 2021: Erst werden die Klassen-, dann die Schulbesten ermittelt. Dann die besten Vorleser*innen des Landkreises, daraufhin auf Bezirksebene. Und wer es bis zum Landesentscheid geschafft hat, muss nur noch gegen die 15 Kandidat*innen der 15 anderen Bundesländer „anlesen“. All diese Wettbewerbe hat die 12-jährige Ada Grossmann für sich entschieden.

Finale in der ARD-Mediathek

Die Schülerin vom Bernhard-Strigel-Gymnasium in Memmingen hat im Finale drei Minuten lang aus dem Buch „Der Tag, an dem ich versehentlich die ganze Welt belog“ von Lisa Thompson (Atrium Verlag) vorgelesen. Das Finale ist in der ARD-Mediathek abrufbar.

Freude am Lesen

In Zeiten, in denen die Lesekompetenz von Kindern beständig sinkt – ein Niedergang, der durch die Pandemie noch verstärkt wurde –, soll der Vorlesewettbewerb die Freude am Lesen und die Liebe zu Büchern fördern. Lesen und Vorlesen helfe uns, so Karin Schmidt-Friderichs, Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, "uns in dieser komplexen Welt zu verorten, uns Meinungen zu bilden und darüber auszutauschen. Umso größer ist unsere Verantwortung, das Lesen von klein auf zu fördern. Es war uns daher wichtig, dass der Vorlesewettbewerb als größtes deutsches Leseförderungsprojekt auch in diesen Zeiten weiterhin stattfindet und bei vielen hunderttausend Kindern die Leselust weckt."

Der Vorlesewettbewerb

Seit 1959 wird der Vorlesewettbewerb jährlich von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels veranstaltet.

Alle Finalist*innen erhalten ein Medienpaket mit Büchern und einem Hörbuch. Die Bundessiegerin gewinnt zusätzlich den Wanderpokal, eine Lesung mit einem oder einer Jugendbuchautor*in an ihrer Schule sowie einen BücherScheck im Wert von 50 Euro. Sie wird zudem eingeladen, als Jurymitglied am Finale des nächsten Vorlesewettbewerbs teilzunehmen. Die Bibliothek der Schule der Bundessiegerin erhält außerdem eine Auswahl von rund 40 aktuellen Kinder- und Jugendbüchern, darunter auch die Titel, aus denen die Landessieger*innen beim Bundesfinale vorgelesen haben.