Besonders hart getroffen: Obdachlose im Corona-Winter

Seit 15 Jahren lebt Werner in München auf der Straße. Sein Morgenritual: erst mal Tee. "Ohne Tee geht gar nichts, ich bin ein alter Teetrinker, ich koche mir jeden Tag eineinhalb bis zwei Liter Tee", sagt er. Im Winter ist eine Unterführung sein Zuhause. Und hier möchte er auch bleiben - alleine.

"Wenn ich jemanden kenne und der sich ordentlich benimmt, dann kann er schon mal eine oder zwei Nächte dableiben, aber auf Dauer will ich das nicht, weil das meine Unterführung ist und meine Platte ist." Werner

Einrichtungen sind überlaufen

Corona erschwert sein Leben. Als die Schwimmbäder während der Lockdowns geschlossen waren, war es etwa schwierig, eine Einrichtung zu finden, in der er duschen konnte: alles total überlaufen.

"Man kann sich nirgends reinsetzen, nirgends seine Sachen aufladen, muss schauen, dass man das anderweitig irgendwie zum Aufladen bekommt." Werner

Werner trägt sein gesamtes Hab und Gut immer mit sich. Möchte er sich in der Münchner Innenstadt ein Mittagessen holen, dann muss er jedes Mal seinen Schlafplatz aufräumen. Den Anhänger bringt er an einen sicheren Platz.

"Die Laune wird sinken"

Auch in der Teestube im Schlachthofviertel spüren die Sozialarbeiter, wie Corona die Lage für Wohnungslose erschwert. Die Hilfseinrichtung ist für obdachlose Menschen eine Institution. Zeitweise durften bei 70 Sitzplätzen nur 11 Leute rein, erzählt die Sozialarbeiterin Felicitas Sailer: "Für uns ist es natürlich wahnsinnig schwer, die Leute wieder rauszuschicken, damit andere Leute reinkommen können, das macht auch was mit uns." Die Laune wird sinken, da ist sie sich sicher.

"Das ist immer im Winter so, je kälter es wird. Irgendwann ist die Frustrationstoleranz erreicht." Felicitas Sailer, Sozialarbeiterin

Die strengen Hygiene-Regeln gelten auch in der Teestube: Mindestabstand, kein Händeschütteln mehr. Felicitas Sailer hat in der Teestube verschiedene Aufgaben. Sie berät Hilfesuchende in ihrem Büro und ist auch als Streetworkerin unterwegs. Die 29-Jährige will sichergehen, dass die Obdachlosen ihre Lage richtig einschätzen. Wichtig ist in diesen Tagen, dass sie es warm genug haben. Und wissen, wo sie Hilfe bekommen.

Warme Mahlzeit To Go

Am Jakobsplatz in München können sich Hilfsbedürftige bei den Armen Schulschwestern eine Brotzeit abholen. Auch Werner kommt gerne dorthin. Etwa 40 Menschen werden hier jeden Tag versorgt. Solche Angebote gibt es in München flächendeckend. Werner nutzt sie aber nicht jeden Tag. Oft kocht er sich sein Essen selbst an seinem Schlafplatz. Unabhängig zu sein, ist für ihn das Allerwichtigste.