"Besondere Energie": Klassik Open Air Nürnberg ist gestartet

Die Schattenplätze sind heiß begehrt an diesem sommerlichen Vormittag im Luitpoldhain. Während sich das Orchester auf der Bühne langsam einspielt, füllen sich erst allmählich auch die Plätze in der Sonne. Wer ohne Schirm oder Strandmuschel zum Auftakt des diesjährigen Klassik Open Airs nach Nürnberg kommt, gerät ganz schön ins Schwitzen. Erst recht, wenn er das Motto des Familienkonzerts "Darf ich bitten" ernstnimmt und in "Europas grünstem Konzertsaal" zu tanzen anfängt.

BR überträgt Klassik Open Air live in Radio und Fernsehen

Bei freiem Eintritt sorgte die Staatsphilharmonie Nürnberg für klassische Klänge. Nach zwei Jahren Corona-Pause gab es zudem eine Premiere zum Auftakt: Gastdirigent David Afkham dirigiert normalerweise das spanische Nationalorchester und gab nun beim Klassik Open Air sein Debüt.

"Es ist einzigartig, vor so einer großen Menschenmenge zu spielen. Open-Air-Veranstaltungen sind immer etwas Besonderes, weil die Energie eine ganz besondere ist." David Afkham, Dirigent beim Familienkonzert

Heute Abend spielt die Staatsphilharmonie Nürnberg das Abendkonzert. BR-KLASSIK überträgt ab 20.05 Uhr live. Bei Stücken von Tschaikowsky und Strawinsky lautet das Motto einmal mehr "Tanzen". Am Abend des 6. August steigt dann der dritte und letzte Teil des diesjährigen Klassik Open Airs in Nürnberg. Dann steht Kahchun Wong nach vier Spielzeiten zum letzten Mal als Chefdirigent an der Spitze der Nürnberger Symphoniker. BR-KLASSIK überträgt das Konzert im August ab 20.05 Uhr live im Radio und im Video-Livestream.

Zu den insgesamt drei Konzerten im Luitpoldhain werden in diesem Jahr laut Veranstalter insgesamt 150.000 Gäste erwartet.