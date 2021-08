Besitz von KZ-Häftlingen: "Stolen Memory" in Bad Windsheim

Eine Wanderausstellung im Freilandmuseum Bad Windsheim zeigt "Stolen Memory". Bei den dabei gezeigten Ausstellungsstücken der "Gestohlenen Erinnerung" handelt es sich um Gegenstände und Dokumente, die einmal KZ-Häftlingen gehört haben.

"Stolen Memory" der ersten Häftlinge in Ausschwitz

Es geht den Angaben des Museums zufolge um eine ganz bestimmte Gruppe polnischer Häftlinge, die 1940 nach Auschwitz gebracht wurde: Unter den 728 männlichen Gefangenen waren Soldaten, Politiker, Beamte, Lehrer, Ärzte und Geistliche – aber auch minderjährige Schüler und Pfadfinder. Ihren Besitz, den sie im Moment ihrer Verhaftung bei sich trugen, nahmen ihnen die deutschen Besatzer ab.

Von Ausschwitz in andere Lager verteilt

Nur eine kleine Gruppe von Männern und Jungen, die von Auschwitz zur Zwangsarbeit in das KZ Neuengamme bei Hamburg oder in das KZ Dachau transportiert wurde, konnte ihren Besitz retten. Diese Gegenstände und Dokumente kamen in einer besonderen Sammlung zu den Arolsen Archives. Die Arolsen Archives sind ein im hessischen Bad Arolsen angesiedeltes Zentrum für die Dokumentation und Forschung über die nationalsozialistische Verfolgung, NS-Zwangsarbeit und den Holocaust.

#StolenMemory

Die Kampagne #StolenMemory wurde von dem Zentrum ins Leben gerufen, um persönliche Gegenstände ehemaliger KZ-Häftlinge – wie Schmuck, Briefe oder Fotos – an die Familien der Opfer auszuhändigen. Auch die Gegenstände der Wanderausstellung soll den Familien wieder zurückgegeben werden.

Wanderausstellung macht Halt im Freilandmuseum

Mit einem umgestalteten Übersee-Container tourt #StolenMemory als Wanderausstellung durch Deutschland und macht vom 12. bis 25. August 2021 Station im Fränkischen Freilandmuseum in Bad Windsheim.

Kurze Animationsfilme, eine App und eine Website ermöglichen auch einen virtuellen Zugang. Begleitend zum Ausstellungsbesuch gibt es auch Unterrichtsmaterialien zum Download.