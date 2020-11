Besinnliches "Home-Christmas": Weihnachten feiern im Corona-Jahr

Passant in Fußgängerzone: Einfach mal runterkommen

Auf keinen Fall sollten die Feiernden das Fest in diesem Jahr mit denen der vergangenen Jahre vergleichen, findet Küstenmacher. Auf diese Weise bestehe die Chance, dass nicht "alles so wie immer" sein müsse, sondern dass auch mal ganz neue Traditionen entstehen könnten.

Offen für Weihnachtsinnovationen ist etwa Klaus Nussbaumer. In der Münchner Fußgängerzone erzählt er, dass er mit seiner Familie an Weihnachten bisher immer viele Verwandte besucht hat: "Da haben wir einen dritten Weihnachtsfeiertag gebraucht, um alles unterzubekommen."

Dieses Jahr werde es dagegen besinnlich, sagt Nussbauer. Nur er, seine Frau und die beiden kleinen Töchter: "Unterm Christbaum, das ist das Allerschönste. Ein bisschen Geschenke gibt es. Es wird ganz gemütlich, besinnlich ruhig."

Eigentlicher Sinn von Weihnachten: Sich auf Christi Geburt besinnen

Auch der 47-jährige Steffen Müller freut sich auf Weihnachten. Er will sich dieses Jahr besonders auf den eigentlichen Grund besinnen, weshalb wir Weihnachten feiern: Christi Geburt.

"Die meisten Leute vor Weihnachten sind ja wahnsinnig geschäftig, das ist ja brutal, mega Stress", sagt er. "Und das wird dieses Jahr schon ein bisschen anders sein, da hat man schon die Möglichkeit zu überlegen, was feiern wir denn, was ist eigentlich wichtig im Leben, also wie in jeder Krise steckt da eine gewisse Chance darin."

Was tun, um Ansteckung mit Corona zu verhindern?

Aber: Die Angst vor der Ansteckung wird dieses Jahr einige Familien beschäftigen, fürchtet der Theologe Werner Küstenmacher. Vor allem um die Älteren machten sich viele Sorgen. Man wolle sie an Heiligabend nicht alleine lassen, gleichzeitig aber auch nicht anstecken. Ein schwieriges Thema, das in der Familie nicht so leicht zu besprechen sei. Küstenmacher rät zur Zurückhaltung. Die Impfung gegen das Coronavirus sei schon in Sicht. "In unserer Verwandtschaft machen wir das auch so: Alle alten Menschen bleiben an Weihnachten alleine", berichtet der Theologe. "Sie werden versorgt - über Telefon, WhatsApp, Geschenke. Die Gefahr, sich das Coronavirus zu holen, ist einfach zu groß."

Familienvater kämpfte selbst mit Corona

Der Familienvater Klaus Nussbaumer, der normalerweise seine Verwandtschaft abklappert, sieht es ähnlich. Gesundheit gehe vor Geselligkeit. Er selbst war an Corona erkrankt, hatte aber einen ganz leichten Verlauf. "Ich bin im Moment gerade ziemlich safe, aber ich will das niemand anderem antun", sagt er. Deswegen ist er dieses Jahr besonders vorsichtig. Und nächstes Jahr sei ja schließlich wieder Weihnachten.