"Beschämende Ironie": Nutzt Einreiseverbot für Russen Putin?

Das sorgte mächtig für Ärger, dass die Ehefrau von Kremlsprecher Dmitri Peskow (54), die frühere Eiskunstläuferin Tatjana Nawka (47), kürzlich im NATO-Land Griechenland munter Sirtaki tanzte und dabei jede Menge Geschirr zerdepperte, um einer örtlichen Tradition Genüge zu tun. Das von ihr selbst eingestellte Video wurde schleunigst gelöscht, doch die Wogen der Empörung schwappten bereits durch das Netz: So also amüsierten sich die Profiteure des Putin-Regimes im Westen, während für "normale" Russen über Einreiseverbote nachgedacht werde.

In Deutschland haben sich nun Politiker der Union dafür ausgesprochen, keine Schengen-Visa mehr an russische Staatsbürger auszugeben. "Urlaubs-Visa für Russen müssen gestoppt werden", sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Andrea Lindholz, der "Bild"-Zeitung. Es gehe darum, angesichts des Ukraine-Krieges "auch der russischen Bevölkerung klare Zeichen zu setzen". Die Bundesregierung dürfe sich dabei "nicht wieder gegen unsere europäischen Partner stellen".

Immer mehr Länder setzen der Reisefreiheit Grenzen und schränken die Vergabe von Schengen-Visa an Russen im Alleingang ein. Dazu gehören Estland, Lettland, Litauen und Tschechien. Finnland will ab September folgen, Polen erwägt eine ähnliche Regelung. Dänemark dringt auf eine EU-Lösung und will sonst ebenfalls selbst handeln.

Doch wird das negative Auswirkungen auf die Kulturszene haben und sogar Putin stabilisieren? Ist es eine "schlecht durchdachte Idee", ja sogar "tragisch und beschämend", den Russen ihre Reisefreiheit in den Westen zu nehmen, sie noch weiter zu "isolieren"? So sieht es jedenfalls nicht nur Anatol Lieven, ein britischer Experte mit russischen Vorfahren, der in der US-Hauptstadt Washington am Quincy Institute for Good Government tätig ist.

"Spielen Putin in die Hände"

Zu den aktuellen Forderungen westlicher Politiker, teilweise auch in Deutschland, die Ausgabe von touristischen Visa an Russen vorübergehend einzustellen, schreibt Lieven in einem Essay: "Es ist wichtig anzumerken, dass die Politiker, die vorschlagen, die Russen zu einer solchen kollektiven Verantwortung zu ziehen, den vollen Nutzen nicht verstehen, den sie ihrem Gegner durch diese Maßnahme bescheren. Wenn sie mit ihren Einreiseverboten für Russen so werden wie einst die Sowjetunion, spielen sie Putin und seinem Regime in die Hände. Denn wenn Russen nicht nach Westeuropa reisen und sich dort mit Vertretern der russischen Opposition treffen können, nützt das nur Putin und seinem Russland."

Werden "potentielle Aussteiger" entmutigt?

Die "Behauptungen der russischen Propaganda über den irrationalen Hass des Westens auf Russen im Allgemeinen" würden durch ein Dichtmachen der Grenzen "einfach unsagbar verstärkt", so Lieven, der auch Auftrittsverbote für russische Künstler und die Streichung von Werken russischer Komponisten aus Konzertprogrammen kritisiert. Selbst während des Kalten Kriegs hätten westliche Sender immer ihren "Respekt vor der klassischen russischen Kultur" betont, was "nützlich" gewesen sei: "Er war eine wesentliche Voraussetzung für das Vertrauen, das damals, in alten Zeiten, den westlichen Medien von ihrem Publikum in Russland entgegengebracht wurde."

Nach Meinung von Lieven würden "potentielle Aussteiger" in Russland durch Vorfälle wie den Rauswurf des Dirigenten Valery Gergiev bei den Münchner Philharmonikern oder den Umgang mit Anna Netrebko davon abgehalten, "ihre Illoyalität gegenüber dem Regime öffentlich zu bekunden".

"Sieht seltsam aus"

Auch Andrej Kolesnikow vom Carnegie Center Moskau hält einen Visa-Stopp für widersinnig: "Allen Russen die Schuld zu geben, weil sie das Putin-Regime toleriert haben, sieht seltsam aus, wenn man bedenkt, dass die westlichen Länder all die Jahre das Regime nicht nur ertragen, sondern tatsächlich mit ihm kooperiert haben."

Etwa dreißig von insgesamt 110 Millionen Russen seien Umfragen zufolge gegen den Krieg: "Die Vorstellung, es sei möglich, Russen gegen Putin aufzubringen, indem man sie mit einem Visumsverbot 'bestraft', entbehrt jeder Grundlage. Es würde diejenigen, die ohnehin schon nicht pro-westlich oder pro-liberal sind, nur dazu ermutigen, Putin stärker zu unterstützen, während diejenigen, die eine demokratische Orientierung haben und gegen das Regime sind, in die Ecke gestellt würden."

"In meinem Fall hat es nicht funktioniert"

Der russische Regime-Gegner Wadim Kobzew, der in Rostow am Don für Alexej Nawalnys Organisation tätig war, zeigte sich unterdessen "überrascht", dass er kein deutsches Visum bekam. Sein jetziger Aufenthaltsort Georgien sei ein "sicheres Land für Russen", habe die Begründung gelautet: "Ich unterstütze alle angemessenen Maßnahmen, die dazu beitragen, den Krieg zu beenden. Aber wie werden Einreiseverbote Tausenden inhaftierten russischen Aktivisten helfen? Im Moment ist die Ausreise eine der wenigen Möglichkeiten für strafrechtlich verfolgte russische Oppositionelle, um Folter und Inhaftierung zu vermeiden. Trotzdem behaupten europäische Staats- und Regierungschefs, dass die Verfahren für humanitäre Visa gut funktionieren. An meinem Beispiel können Sie sehen, dass dieses Programm nicht funktioniert."

Vertreter aus Portugal, Zypern und Griechenland hatten sich ablehnend zu einem Einreiseverbot geäußert. "Wir glauben an Kontakte zwischen den Menschen", hieß es zum Beispiel vom zypriotischen Außenamts-Vertreter Cornelius Corneliou.