"Berufsbedingte Paranoia": So manipuliert Putin die Geschichte

Wenn es hart auf hart kommt, kennt sich Wladimir Putin sogar mit der frühmittelalterlichen Geschichte aus und klärt sämtliche offenen Fragen. So verkündete er am 20. April, dass der Fürst Rjurik, legendärer Urvater Russlands, vermutlich eine slawische Mutter gehabt habe. Forscher bezweifeln demgegenüber, ob es Rjurik überhaupt gegeben hat und ob es sich nicht eher um einen Wikinger "auf der Durchreise" handelte, der sich um das Jahr 862 zum Herrscher über Nowgorod aufschwang.

Für russische Nationalisten ist das natürlich ein schmerzhafter Gedanke, dass ihnen ausgerechnet kampferprobte Seeleute aus dem Westen bei der Gründung ihres Staates helfen mussten, deshalb suchen sie gern nach "alternativen Wahrheiten".

"Oder so was in der Art"

Hobbyhistoriker Putin versuchte es denn auch mit einer verwegenen These: "Die Tatsache, dass Freunde von irgendwo her aus Skandinavien anreisten, bedeutet ja nicht, dass der russische Staat von Wikingern gegründet wurde. Rjurik wurde her befohlen, jemand hat ihn zum Dienst bei uns berufen. Und wenn ihn jemand her beordert hat, bedeutet das, dass in diesen Gebieten bereits quasistaatliche oder vorstaatliche Strukturen existierten."

Rjurik stamme mütterlicherseits von Slawen ab – "oder so etwas in der Art", meinte Putin mit Hinweis auf einen nationalistischen Autor des 18. Jahrhunderts, der damals aus einer "mysteriösen Chronik" zitierte, die doch wohl nur ein Hirngespinst war.

Offenbar ist Putin das abgelegene Thema enorm wichtig, denn er besuchte schon 2001 die Ausgrabungen von Alt-Nowgorod und wollte seitdem von den Historikern immer wieder wissen, wer eigentlich die längere Tradition und die älteren Rechte habe: das ehemalige Großreich der Kiewer Rus in der heutigen Ukraine, oder das nördlich davon gelegene Fürstentum Nowgorod in der heutigen Region von St. Petersburg. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Russland behauptet entgegen aller wissenschaftlichen Erkenntnisse starrsinnig, die Ukraine habe gar keine "eigene" Geschichte und Identität.

Wollte Putin nur die Skandinavier ärgern?

Leider sei Putins Leidenschaft für Geschichte "schicksalhaft und schädlich", hieß es kürzlich vom Fachmann Fedor Uspenski. Die Neigung des russischen Präsidenten habe wegen seiner "völlig unzuverlässigen Quellen" mitunter tragische Folgen. Und was Rjurik betreffe, habe Putin mit seiner Bemerkung, der Fürst habe eine slawische Mutter gehabt, wohl nur die Skandinavier ärgern wollen, weil Schweden und Finnland bekanntlich mit einer NATO-Mitgliedschaft liebäugeln.

Auch was den Zweiten Weltkrieg betrifft, leistet sich Putin ein höchst umstrittenes Geschichtsbild. Kritiker warfen ihm diesbezüglich einen "deformierten Verstand" vor. So gehört er zu den Fans des Geheimdienst-Veteranen Wiktor Suworow, der behauptet, Stalin habe Europa überrennen wollen und Hitler sei ihm mit einem "Präventivkrieg" zuvorgekommen.

"Exotische Fundstücke" aus dem 19. Jahrhundert

Was sein Faible für Geschichte betreffe, sei Putin überhaupt nur mit Stalin vergleichbar, so Historiker Valery Solovey. Leider sei das Wissen des Präsidenten diesbezüglich "primitiv und fehlerhaft", gewürzt mit einem Quäntchen Paranoia: "Putins Wissen und Geschichtsverständnis insgesamt gehen nicht über das sowjetische Schulwissen mit seinem imperialen Ansatz hinaus, ergänzt um einige exotische Fundstücke aus der Wissenschaft des vorletzten Jahrhunderts." Putin sei wie alle Geheimdienstler überzeugt, die Sowjetunion sei wegen einer Verschwörung des Westens zusammengebrochen. Es gehe ihm also um eine "Korrektur" der Geschichte, erklärbar aus den berufsbedingten Zwangsvorstellungen seiner Zeit im KGB.

Schulbücher wurden bereits umgeschrieben

Solovey verweist darauf, dass Russen gegenüber Belarus und der Ukraine immer "misstrauisch" gewesen seien, weil Russland nur wegen dieser Regionen den Anspruch erheben konnte, "europäisch" und fortschrittlich zu sein. Also musste die "Kiewer Rus" nachträglich klein geredet werden: "In der realen Geschichte wurde der Wettbewerb in jeder Hinsicht von Kiew gewonnen. Aber nicht im historischen Universum des russischen Präsidenten. Nach Beginn der 'militärischen Sonderoperation' begann das Bildungsministerium damit, die Erwähnung der Kiewer Rus tatsächlich aus den Schulbüchern zu streichen. Genau wie Orwell: Wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit."

Interessant werde jetzt sein, ob Putins Privatansichten zur Historie demnächst Schullektüre werden. Sie seien ja nicht nur Teil seines Weltbilds, sondern dienten als "Antrieb für die wichtigsten politischen Entscheidungen". Da erscheint es logisch, dass der Kreml vor einigen Wochen den "Geschichtsunterricht" möglichst ab der ersten Grundschulklasse anordnete, obwohl Lehrer sich wegen der vielen blutigen Aspekte dagegen gewandt und von einer "ideologisch aufgeladenen Entscheidung" gesprochen hatten.