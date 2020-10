Berühmter Maler Tiepolo: Ausstellung in Würzburg

"Der Arbeit die Schönheit geben" ist der Titel einer Ausstellung, die in Würzburg ihre Türen fürs Publikum öffnet. In den Räumen des Martin-von-Wagner-Museums in der Residenz steht bis zum 31. Januar die Werkstatt von Giovanni Battista Tiepolo im Mittelpunkt. Dabei handelt es sich um den Maler, der die berühmten Deckenfresken im Treppenhaus und dem Kaisersaal der Würzburger Residenz geschaffen hat.

Besuchern die Vorgeschichte der weltberühmten Fresken näherbringen

Die Residenz, der ehemalige Sitz der Würzburger Fürstbischöfe genießt seit 1981 den Rang eines Weltkulturerbes. Die eigentlichen Meisterwerke von Giovanni Battista Tiepolo sind in der Ausstellung allerdings nicht zu sehen: das Treppenhaus mit dem größten zusammenhängenden Deckenfresko der Welt, der Kaisersaal oder die Hofkirche. Vielmehr geht es darum, die Vorgeschichte der opulenten Gemälde zu dokumentieren. Im Mittelpunkt stehe die Arbeit in Tiepolos Werkstatt, sagte Ausstellungsmacher Damian Dombrowski, der Leiter des Martin-von-Wagner-Museums der Uni Würzburg.

100 Exponate bieten Einblick in das Schaffen des venizianischen Malers

Die Ausstellung dient dem besseren Verständnis für das Werk des venezianischen Barock-Malers. Gezeigt werden über 100 Zeichnungen und Öl-Gemälde. Letztere sind größtenteils Leihgaben aus Polen, Italien oder der Schweiz. Zu sehen sind von Tiepolo selbst angefertigte Zeichnungen, aber auch Skizzen seines Sohnes Giandomenico oder von Georg Anton Urlaub, seines wichtigsten deutschen Mitarbeiters in Würzburg.

Tiepolo starb vor 250 Jahren

Anlass für die Ausstellung ist der 250. Todestag von Tiepolo. Der berühmte Freskenmaler ist 1770 in Madrid gestorben. Die Werkstatt Tiepolos im Nordflügel der Residenz existiert nicht mehr. Dort sind heute Büros vom Staatsarchiv oder der Bayerischen Schlösserverwaltung untergebracht. Doch in der grafischen Sammlung des Martin-von-Wagner-Museums werden die Entwürfe der berühmten Fresken Tiepolos aufbewahrt.