In Leipzig tagt bis Sonntag die Internationale Brecht- Gesellschaft. Auf dem Symposium geht es um einen besonderen Aspekt im Werk Bertolt Brechts: um seine Auseinandersetzung mit dem Fremden. "Brecht unter Fremden" ist die Tagung überschrieben. Organisiert hat sie der Theaterwissenschaftler Prof. Dr. Günther Heeg, Knut Cordsen hat mit ihm gesprochen.

Knut Cordsen: Herr Heeg, ein von Bertolt Brecht sehr bewunderter großer bayerischer Komiker, Karl Valentin, hat den Satz geprägt: "Fremd ist der Fremde nur in der Fremde." Gibt es ähnlich treffende Aussagen von Brecht selbst über das Gefühl des Fremdseins?

Günther Heeg: Nicht so pointiert wie von Karl Valentin, den Brecht überaus geschätzt hat und von dem er sich auch Ratschläge hat geben lassen, etwa für die Regie von "Mann ist Mann". Nein, es gibt keinen pointierten Satz von Brecht dazu. Aber es gibt die Erfahrung von Brecht, zeit seines Lebens konfrontiert zu sein mit dem Fremden. Er war dem Fremden ausgesetzt an allen Schauplätzen seines Lebens, natürlich in der langen Zeit des Exils, "öfter als die Schuhe die Länder wechselnd" – so heißt es in seinem Gedicht "An die Nachgeborenen". Er hat das Gefühl der Fremde aber auch schon in seiner Jugend in Augsburg kennengelernt und dann im Berlin der Weimarer Republik und erst recht natürlich nach der Rückkehr nach Deutschland in Ostberlin, wo er auch nie heimisch geworden ist. Das Besondere an Brecht ist nun aber, dass er diese Erfahrung des Fremden, dieses Ausgesetzt-Sein dem Fremden gegenüber, produktiv gewendet hat. Brecht hat eigentlich diese Erfahrung des Fremden zum Impuls seiner ganzen ästhetischen Produktion, seiner Stücke, seiner Gedichte, seiner Prosa und auch seiner theoretischen Arbeit gemacht.

Die Fremdheitserfahrungen, die Brecht machen musste, waren unfreiwillige, weil er vor den Nazis fliehen musste, "verjagt mit gutem Grund", wie er das nannte. Er floh ins Exil, nach Dänemark, Finnland, Schweden, in die Schweiz und in die Vereinigten Staaten. Wie hat sich diese Fremdheitserfahrung auf sein Werk ausgewirkt?

Es taucht in den Tagebüchern immer wieder auf, es wird sehr genau reflektiert, dieses Dasein in der Fremde, abgeschnitten, isoliert auch von Produktions- Zusammenhängen. Er hat diesen Status eines Menschen im Exil sehr genau reflektiert. In den "Flüchtlingsgesprächen" heißt es so schön, das Wertvollste am Menschen ist eigentlich nicht so sehr der Mensch selber, wichtig sei sein Pass, so dass man weiß, wohin man ihn gegebenenfalls abschieben kann. Es gibt aber auch andere Äußerungen über diese Situation im Exil. Und es gibt ein berühmtes Gedicht über die Bezeichnung "Emigranten", in dem Brecht schreibt, dass er es für falsch hält, dass man die Geflüchteten "Emigranten" nennt, so als hätten sie freiwillig Deutschland verlassen und würden freiwillig irgendwie eine neue Heimat suchen. Er sagt: Nein, weder hier noch dort sind wir zu Hause, sondern wir sind sozusagen Transit-Existenzen. Wir sind Geflüchtete, Vertriebene. Keine Heimat, sondern ein Exil soll uns dieser Ort sein, wo wir uns gerade aufhalten. Das ist das Interessante, dieses Leben im Transit. Er sagt: Okay, das ist fürchterlich, so zu leben, aber es ist gleichzeitig auch eine neue, zukünftige Lebensform, die man kontrafaktisch gleichsam ausprobieren kann auf dem Theater und in der künstlerischen Produktion.