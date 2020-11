Architektenpaar Berschneider: Avantgarde in der Provinz

Beim Durchblättern des Werkverzeichnisses staunt man, was die Berschneiders alles geschaffen haben: Luxuriöse Villen, lichtdurchflutete Schulen, aufregende Firmenzentralen und klar konzipierte Museen wie das von Lothar Fischer in Neumarkt in der Oberpfalz. Zu sehen ist das (trotz Lockdown Light) auch in der Ausstellung "Berschneider + Berschneider präsentiert" in der Münchner Architekturgalerie – diese Mischung aus klassisch moderner Formensprache und dem Bemühen, die lokal verwurzelte Baukultur zu erhalten und lebendig zu interpretieren. "Das ist das Schöne, das ist unsere Heimat, unser Bild, mit dem wir leben. Die Leute fühlen sich hier wohl, und das müssen wir pflegen", sagte der inzwischen schwer erkrankte Architekt vor rund vier Jahren in Neumarkt. Das Buch und die aktuelle Ausstellung machen klar, wie zugleich sensibel, mutig und inspirierend er und seine Frau gebaut haben.