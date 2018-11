Ein Italiener in Hollywood - zum Tod von Bernardo Bertolucci

In den letzten Jahren hat das Image des italienischen Großregisseurs Bernardo Bertolucci großen Schaden genommen. Grund ist das, was sich am Set eines seiner größten Erfolges „Der letzte Tango in Paris“ abgespielt hat, was aber erst im Zuge der #MeToo-Debatte zum großen Thema wurde. Hauptdarstellerin Maria Schneider wurde vor der Kamera von Hauptdarsteller Marlon Brando sexuell genötigt und erniedrigt, im Auftrag des Regisseurs! Schneider brach nach den Dreharbeiten den Kontakt zu Bertolucci für immer ab. Sie starb 2011 nur 58-jährig.

Nun ist ihr der Regisseur gefolgt, im Alter von 77 Jahren. „Der letzte Tango“ war schon in seinem Erscheinungsjahr 1972 ein Skandal, allerdings weniger wegen Frauenfeindlichkeit, sondern wegen der expliziten Darstellung von Sexualität ganz allgemein. Spätestens mit diesem Film war Bertolucci aus dem Schatten anderer italienischer Großregisseure getreten, also von Leuten wie Fellini, Visconti oder Pasolini. Letzterer stand auch Pate für den Anfang von Bertoluccis Filmkarriere. Denn Bertolucci agierte als Regieassistent bei Pier Paolo Pasolinis Debut-Film Accatone.

"1900": Bertoluccis Hohes Lied auf die Arbeiterklasse

Bertolucci hatte viel gemein mit dem Provokateur Pasolini. Wie er war er streng katholisch aufgewachsen, wie hatte er sich zum bekennenden Marxisten entwickelt und wie er wollte er sich mit seinem Filmen nicht nur poetisch, sondern auch politisch zu Wort melden. Am deutlichsten tat er das mit dem Mammut-Werk „1900“, das 1976 dem letzten Tango nachfolgte. Die sechsstündige, starbesetzte Familien-Chronik – mitfinanziert von einem Hollywood-Studio – durfte in den USA erst nach heftigen Schnitten gezeigt werden. Bertoluccis Hohes Lied auf die Arbeiterklasse und die Anprangerung des Kapitalismus ging den Amerikanern zu weit.

Doch auch danach musste sich Bertolucci noch nicht nach Italien zurückziehen, denn Hollywood-Produzenten schätzen Talent höher ein als politische Ausrichtung. So entstanden das Inzest-Drama „La Luna“ und 1987 das monumentale Opus „Der letzte Kaiser“. Für die teuer produzierte Geschichte des letzten Monarchen Chinas nahm Bertolucci sich als Autor deutlich zurück, überzeugte aber ästhetisch dermaßen, dass der Film ein Kassenerfolg wurde und neun Oscars gewann, darunter den für die beste Regie.

Ein '68er mit Hang zur Rebellion

Spätere Filme Bertoluccis zeigten den 1941 in der Nähe von Parma geborenen Autorenfilmer als klassischen '68er mit Hang zu Rebellion, sexueller Freizügigkeit und Sehnsucht nach fernöstlicher Philosophie. Mit Filmen wie „Der Himmel über der Wüste“ und „Little Buddah“ gingen allerdings nicht nur die Budgets zurück, sondern auch die allgemeine Aufmerksamkeit für Bertoluccis Filme. Mit „Die Träumer“ von 2003 wurde Bertolucci dann regelrecht nostalgisch, indem er an den Revolutions-Sommer von 1968 erinnerte. Mit dem neu entbrannten Streit über seine Arbeit am „Letzten Tango“ muss wohl auch Bernardo Bertolucci gespürt haben, dass seine Sicht- und seine Arbeitsweise ein Auslaufmodell geworden sind.