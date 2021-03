Berliner Volksbühne: Intendant Klaus Dörr geht nach Vorwürfen

Der Intendant der Berliner Volksbühne, Klaus Dörr, gibt sein Amt zum 16. März auf. Das teilte das Theater am Montag mit. Dörr reagiert damit auf Vorwürfe, die mehrere Frauen gegen ihn erhoben hatten. In der taz war am Wochenende ein Artikel erschienen, "Metoo an der Berliner Volksbühne. Eine Bühne für Sexisten", der berichtete, mehrere Frauen hätten sich von Dörr belästigt gefühlt und dies auch gemeinsam gemeldet.

Ganz konkret war die Rede von "körperlicher Nähe und Berührungen", auch "erotisierende Bemerkungen, anzügliche Witze, sexistische Sprüche" waren Gegenstand der Vorwürfe.

Der Rücktritt Dörrs ist als Reaktion auf diese Vorwürfe zu lesen: Er übernehme die komplette Verantwortung und gebe sein Amt im Einvernehmen mit der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa auf. So wurde Dörr in der jetzt erschienenen Mitteilung zitiert. Er bedaure zutiefst, wenn er Mitarbeiterinnen "mit meinem Verhalten, mit Worten oder Blicken verletzt habe".

Dörr hatte die Leitung der Volksbühne vor drei Jahren übernommen. Er sollte das Theater nach Querelen um seinen Vorgänger vorübergehend führen. In diesem Jahr sollte ohnehin Regisseur René Pollesch übernehmen.