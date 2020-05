Berliner Stadtschloss: Darum regt das Kreuz so viele auf

Eine riesige Bronze-Skulptur im zentralen Treppenhaus wird daran auch schmerzlich erinnern, eine Doppelflagge auf halbmast mit dem englischen Titel "Statute of Limitations", auf Deutsch "Verjährungsfrist". Eine bittere Anspielung auf die Neigung der Ersten Welt, ihre kolonialen Verbrechen je schneller je lieber zu vergessen. Drinnen mahnt also diese Arbeit des Künstlers Sunkoo Kang, und draußen sorgt die Zeichensprache des 19. Jahrhunderts für Aufregung. Wenn die Windverhältnisse stimmen, soll das Kreuz in den nächsten Tagen montiert werden, immerhin müssen die Arbeiter in sechzig Metern Höhe ans Werk. Zeitdruck besteht nicht mehr, seit die Eröffnung des Humboldtforums vom September auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wurde.

Zeichen der Demut?

Wohlmeinende wie der Theologe Richard Schröder verteidigten Bibelspruch und Kuppelkreuz schon vor Jahren mit dem Hinweis darauf, dass beide Symbole auf die Grenzen menschlichen Strebens hinwiesen, also auf eine höchste Instanz, die sogar ein König respektieren müsse. Diese Tradition könnten doch auch Atheisten verstehen. Nach dieser Lesart ist das Kreuz auf dem Schloss also kein triumphales Signal, sondern im Gegenteil eines der Demut und Bescheidenheit. Gleichwohl passt die königliche Ansicht, nur Gott und sonst niemandem verantwortlich zu sein, also das mittelalterliche Gottesgnadentum, nicht ins 19. und schon gar nicht ins 21. Jahrhundert.