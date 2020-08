Berliner Sozialmediziner halten volle Klassik-Säle für möglich

Barrie Kosky, der umtriebige Intendant der Komischen Oper in Berlin, hat bereits einen sehr klaren Zeitplan, was die Normalisierung in deutschen Theatern betrifft: Er rief in einem Interview mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburgs (RBB) dazu auf, in den Zuschauersälen zunächst einen verkürzten Abstand von einem Meter einzuführen und "sobald wie möglich und sobald es sicher ist" wieder "Vollgas" zu geben, also im Idealfall jeden Sitzplatz zu verkaufen. Anlass für Koskys Optimismus ist eine neue Studie des Instituts für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie der Berliner Charité. Darin vertreten die Mediziner Stefan N. Willich, Anne Berghöfer, Petra Gastmeier und Miriam Wiese-Posselt die Ansicht, ein "normalisierter Publikumsbetrieb" sei unter bestimmten Bedingungen machbar.

Charité-Leitung ist skeptisch

Der Vorstand der Berliner Charité twitterte prompt, das entsprechende Papier sei "nicht abgestimmt" und gebe daher nicht die Haltung der renommierten Klinik insgesamt wieder. Die "aktuelle Dynamik" des Infektionsgeschehens in Deutschland sei in den Empfehlungen nicht berücksichtigt. Demgemäß sei die Stellungnahme keineswegs als "Empfehlung", sondern lediglich als kritische Diskussionsgrundlage zu werten. Christian Höppner, der Generalsekretär des Deutschen Musikrates gab sich ebenfalls sehr zurückhaltend. Die Meldung sei "sehr überraschend".