Berliner Schloss: Antisemitismus-Vorwurf gegen Großspender

Oswalt kritisiert neben der Ehrung für Bödecker am Gebäude vor allem, dass dessen Großspende neben anderen privaten Beiträgen, etwa vom Versandhaus-Chef Werner A. Otto, dazu diente, die umstrittene Kuppel des Berliner Schlosses wiederaufzubauen – einschließlich einer historischen Widmung, die einst König Wilhelm IV. aus Bibel-Zitaten zusammengestellt hatte und die vom Leser einen "Kniefall" fordere: "Der Bund als Bauherr und Hauptförderer der preußischen Symbolbauten in Berlin und Potsdam muss sich der Frage stellen, ob aus fehlender Achtsamkeit nicht immer eine klare Abgrenzung zu rechtslastigen Spendern erfolgt ist und dies der Korrektur bedarf", so Oswalt, der auch dem 2011 verstorbenen Werner A. Otto Sympathien zu rechtskonservativen Kreisen unterstellt.

Infotafel soll Schlosskuppel künftig erläutern

Vom Humboldt Forum, das mittlerweile im Berliner Schloss residiert und dort verschiedene Ausstellungen zeigt, hieß es gegenüber dem BR, in der kommenden Woche werde der "Fall Bödecker" im Stiftungsrat besprochen: "Wir kannten Herrn Bödecker als Juristen, Leiter der Weberbank und Autor von Werken zur preußischen Geschichte. Informationen über ein weiteres Engagement in rechtsextremistischen Kreisen lagen uns bisher nicht vor", so eine Sprecherin. Es sei der erste derartige Fall, der dem Humboldt Forum zu Ohren komme, die Vorwürfe würden "sorgfältig geprüft" und dann auch über das weitere Konzept für die Spender-Ehrung entschieden: "Sofern ein Spender oder eine Spenderin jedoch Positionen vertritt, die mit dem Grundgesetz nicht vereinbar sind, betrachten wir das als mit einer Spenderehrung nicht vereinbar."

Sie verwies außerdem darauf, dass in den kommenden Monaten auf der begehbaren Dachterrasse des Schlosses "sechs Informationstafeln aus Bronze zu den Aussichtspunkten und Sehenswürdigkeiten" aufgestellt würden, darunter auch eine zur Geschichte der Kuppel: "Die offizielle Position der Akteure des Humboldt Forums zur Inschrift – Friedrich Wilhelm IV. selbst montierte den Text aus mehreren Bibelstellen (Apostelgeschichte IV, 12 und Philipper II, 10) – ist hier ebenfalls nachzulesen. Dabei distanzieren sie sich nicht von der Bibel, sondern von dem Herrschaftsanspruch, der mit dieser Textmontage sowie einer Vielzahl an Symbolen an der Fassade betont wird."