Berliner Pilotprojekte im Kulturbereich zeigen erste Ergebnisse

Das Bedürfnis nach einem echten Konzerterlebnis war offensichtlich groß: Die Veranstaltungen des Pilotprojektes "Perspektive Kultur" in der Berliner Philharmonie waren innerhalb von Minuten ausverkauft. Ticket-Besitzer mussten sich dabei vorab entweder an einer dezentralen Station testen lassen oder direkt vor Ort. Dort wurden 500 der 1.000 Gäste getestet, der Durchlauf vom Infodesk bis zur Testung und zum Testergebnis dauerte zwölf Minuten.

Jüngeres Publikum als sonst

In der Philharmonie sind zehn Personen pro Minute getestet worden. Drei Viertel der Besucher aller Pilotprojektteilnehmer wollten sich am Ort der Veranstaltung testen lassen, um den Umweg zu einem dezentralen Testzentrum zu vermeiden. Das Durchschnittsalter der Gäste in der Philharmonie war mit 45 Jahren wesentlich jünger als im Regelbetrieb, was mit an der mangelnden Online-Kompetenz der Älteren gelegen haben dürfte.

Die Tests für das Konzert in der Philharmonie kosteten insgesamt 25.000 Euro. Dies ließe sich, so die Organisatoren, auch in Kombination mit den vom Senat angebotenen kostenlosen Tests verringern. Die Philharmonie erhofft sich von den durchgeführten Veranstaltungen eine Signalwirkung, einen Hoffnungsschimmer für den Kulturbetrieb, auch außerhalb Berlins: "Wenn wir beispielsweise als Philharmonie Prozesse etablieren können, um wieder die Türen zu öffnen, dann schaffen wir auch endlich wieder Beschäftigung für die Freie Szene, für die Freien Ensembles und die Soloselbständigen. Wir schaffen auch Auftrittsmöglichkeiten für den Nachwuchs, für die Jugendorchester, für alle, die im Moment keinerlei Auftrittsmöglichkeiten haben“, sagte die Intendantin der Berliner Philharmoniker, Andrea Zietzschmann.

Keine Ansteckungen festgestellt

In wenigen Wochen wird nach einem Prüfauftrag des Robert-Koch-Instituts klar sein, inwieweit Geimpfte andere Voraussetzungen haben könnten als Ungeimpfte. Auch stehen die Projektverantwortlichen in ständigem Austausch mit den Gesundheitsämtern, um zu prüfen, ob es im Konzert oder im Anschluss eine mögliche Ansteckung gab. Bislang gab es keinen solchen Fall. Die Auswertungen ließen hoffen, meint Projektleiter Florian Kainzinger: "Wenn wir jetzt Veranstaltungen mit komplettem Testkonzept machen, dann müssen wir auch drüber sprechen, dass wir die Auslastung weiter steigern, dass nicht automatisch bei 50 Prozent Auslastung Schluss sein muss. Vor allem bei gut gelüfteten Räumen und mit Masken."

Die Berliner Philharmoniker wollen die Erfahrungen für die Festspiele in Baden Baden nutzen, eventuell auch für das legendäre Waldbühnenkonzert im August. "Wir sollten den Eventsommer noch nicht abschreiben. Es bewegen sich sehr viele Dinge mit dieser Brückentechnologie. Wir sind der Überzeugung, dass wir weitere Schritte kontrolliert gehen können“, sagte Markus Hegner vom Konzertunternehmen Goodlive GmbH. Also: kein Abwarten bis zum Herbst, sondern regelmäßige Konzerte unter strengsten Hygienemaßnahmen mit Tests bereits diesen Sommer. Weitere Ergebnisse des medizinisch begleiteten Pilotprojekts gibt es in den kommenden den Wochen.

