Berlinale: Spanischer Film "Alcarràs" gewinnt Goldenen Bären

Der Goldene Bär für den besten Film geht bei der 72. Berlinale an das spanische Drama "Alcarràs" von Carla Simón. Die internationale Jury unter Leitung des US-Regisseurs M. Night Shyamalan begründete ihre Entscheidung bei der Preisverleihung am Abend in Berlin unter anderem mit der "außergewöhnlichen Leistung" der Schauspieler und der Fähigkeit des Films, "die Zärtlichkeit und Komik innerhalb einer Familie" zu zeigen.

Wirtschaftliche Sorgen prägen Familiendynamik

Der Film handelt von einer Familie, die den Sommer auf ihrer Pfirsichplantage in Alcarràs, einem Dorf in Katalonien verbringt. Der Familie droht die Zwangsräumung, was zum Zerwürfnis zwischen den einzelnen Familienmitgliedern führt. Regisseurin Simón zeigt in ihrem Drama, wie wirtschaftliche Sorgen die familiären Dynamiken verschärfen.

Zwei Silberne Bären für Film von Andreas Dresen

Den Silbernen Bären für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle erhielt Meltem Kaptan für ihre Rolle als Mutter des Guantánamo-Häftlings Murat Kurnaz in der deutsch-französischen Koproduktion "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" von Andreas Dresen. Der Film über den Fall des 2002 unschuldig inhaftierten Kurnaz wurde zudem mit dem Silbernen Bären für das beste Drehbuch geehrt.

Weitere Silberne Bären

Der Silberne Bär "Großer Preis der Jury" ging an den Streifen "So-seol-ga-ui Yeong-hwa" (The Novelist’s Film) von Hong Sang-soo aus Südkorea. Mit dem Silbernen Bären "Preis der Jury" zeichnete die siebenköpfige Jury den Film "Robe of Gems" von Natalia López Gallardo (Mexiko/Argentinien/USA) aus. Für die Beste Regie wurde Claire Denis für den französischen Wettbewerbsbeitrag "Avec amour et acharnement" (Both Sides of the Blade) mit einem Silbernen Bären geehrt. Für die beste schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle wurde Laura Basuki in "Nana" ("Before, Now und Then", ein Film aus Indonesien) mit einem Silbernen Bären ausgezeichnet. Für eine herausragende künstlerische Leistung wurde außerdem "Everything will be ok" von Rithy Panh aus Kambodscha mit einem Silbernen Bären bedacht.

18 Filme im Wettbewerb um die Hauptpreise

Beim diesjährigen Filmfestival konkurrierten 18 Filme aus 15 Ländern um die begehrten Hauptpreise. 17 Filme wurden als Weltpremiere gezeigt, bei sieben führten Frauen Regie. Die Internationalen Filmfestspiele Berlin waren vor sechs Tagen eröffnet worden und laufen mit dem Publikumsteil noch bis zum Sonntag.

Einschränkungen wegen Corona

Die Berlinale präsentierte in diesem Jahr insgesamt 256 Filme, ein Viertel weniger als im Jahr 2020. Im vergangenen Jahr hatte die Berlinale wegen der Corona-Pandemie in zwei Teilen stattgefunden, einem für Fachbesucher und einem späteren Publikumsteil. Die Rückkehr zu einer Präsenzveranstaltung war angesichts der Corona-Höchststände von Kritik begleitet worden. Es galten eine Reihe von Vorsichtsmaßnahmen. Dazu zählten die von zehn auf sechs Tage verkürzte Dauer, eine 2G-plus-Regel mit zusätzlicher Test- und Maskenpflicht, die Reduktion der Platzbelegung auf 50 Prozent sowie deutlich weniger Filme in mehr Kinos.

Goldener Ehrenbär für Isabell Huppert

Den Goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk hatte bereits am Dienstagabend die französische Schauspielerin Isabelle Huppert erhalten, die allerdings wegen eines positiven Coronatests nicht aus Paris anreisen konnte und online zugeschaltet wurde.

(mit Material der Agenturen AFP, epd, dpa und KNA)