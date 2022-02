Berlinale zeichnet Nachwuchsschaupieler aus

Seit 1998 werden die "European Shooting Stars" im Rahmen der Berlinale präsentiert, heuer also zum 25. Mal. Ausgewählt von einer unabhängigen Jury bedeutet die Auszeichnung in der Regel einen gewaltigen Karrieresprung. 1998 waren Jürgen Vogel und Franka Potente die ersten Shooting Stars aus Deutschland, danach folgten Maria Schrader und Moritz Bleibtreu – und beim dritten Mal wurden Nina Hoss und August Diehl geehrt. Im selben Jahr war für England auch ein gewisser Daniel Craig mit dabei, der spätere James Bond.

Jackie Chan als Vorbild

Dieses Jahr ist es für Deutschland der 1996 in Berlin geborene Emilio Sakraya, der in den TV-Serien "4 Blocks" und "Tribes of Europa" zu sehen war, außerdem als Musiker arbeitet und vor zwei Jahren sein erstes Album veröffentlichte. Für die European Shootings Stars wurde er aber wegen Til Schweigers "Die Rettung der uns bekannten Welt" nominiert, für die Rolle von Paul, eines 18-Jährigen, der bipolar ist und radikal unter manisch-depressiven Emotionsschüben leidet. Die Jury lobte "eine unvergessliche Performance".

Emilio Sakraya fällt vor allem durch sein stark physisch orientiertes Spiel auf. Als Kind hab er die Filme des Hongkong-Martial-Arts-Stars Jackie Chan angeschaut und immer davon geträumt, auch einmal zu agieren wie sein Vorbild, erzählt er. Mit Sakraya präsentierte sich ein Schauspieler, der in nicht allzu ferner Zukunft ein smarter deutscher Actionstar sein könnte, was ein Alleinstellungsmerkmal wäre.

Eine widerständige und schmerzensreiche Komödie

Am Abend begeisterte der bereits 2002 für "Halbe Treppe" mit einem Silbernen Berlinale-Bären prämierte Regisseur Andreas Dresen mit seinem neuen Film "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" das Weltpremierenpublikum. Es ist das dramatische Schicksal des Guantanamo-Häftlings Murat Kurnaz, eines in Bremen geborenen Türken, das Andreas Dresen zu seinem neuen Film inspirierte. Allerdings erzählt er nicht dessen Geschichte, sondern die der resoluten und erfrischend unbedarften Mutter. Sie versucht ihren kurz nach 9/11 im Januar 2002 zu Unrecht verhafteten und ohne Anklage bis 2006 im US-Gefangenenlager festgehaltenen Sohn über viele Jahre hinweg frei zu bekommen – gemeinsam mit einem deutschen Menschenrechtsanwalt.