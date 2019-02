Berlinale und #MeToo: Wie gleichberechtigt ist die Filmbranche?

Jeanine Meerapfel ist Regisseurin, Drehbuchautorin und Präsidentin der Berliner Akademie der Künste. Und sie ist unzufrieden: "Kulturstaatsministerin Monika Grütters sagte kurz vor Beginn der Berlinale, es ziehe sich ein großer, roter, weiblicher Faden durch diese Berlinale. Ich frage mich: Was heißt das? Von den 17 Filmen im Wettbewerb sind sieben von Frauen. Das ist ein gutes Zeichen. Aber es ist nicht genug."

Viele Regisseurinnen im Wettbewerb der Berlinale

2018 waren 17 Prozent der Berlinale-Wettbewerbsfilme von Frauen, dieses Jahr sind es 41 Prozent. Das ist ein extrem gutes Zeichen, insbesondere, wenn man auf andere Festivals blickt: In Venedig lag die Frauenquote im Wettbewerb bei unter fünf Prozent, in Cannes waren es knapp 14 Prozent. Doch wo die Berlinale voranschreitet, müssen sich andere erst noch auf den Weg machen. Das zeigen auch Zahlen der Initiative Pro Quote Film: 2018 waren 30 "Tatorte" von einem Regisseur und sieben von einer Regisseurin inszeniert – ein Frauenanteil von 18,9 Prozent. Sehr viel schlechter sieht es bei den Kamerafrauen des "Tatorts" aus: Ihr Anteil liegt schlicht bei null Prozent.

Ähnlich sieht es auch im internationalen Berlinale-Programm aus. Der Prozentsatz der Kamerafrauen ist zwar nicht so unterirdisch schlecht wie bei den "Tatort"-Produktionen, mit 18,5 Prozent aber noch weit entfernt von einem ausgeglichenen Verhältnis. Dieses Ungleichgewicht stört auch US-Produzentin Gale Anne Hurd, die sich für mehr Förderung im Technikbereich einsetzt. Hurd, die in den 80er-Jahren die ersten beiden "Terminator"-Filme produziert hat und seit 2010 die Serie "The Walking Dead" verantwortet, sprach auf der Berlinale als Botschafterin von ReFrame, einer Organisation für mehr Gleichberechtigung in der Filmindustrie. Im vergangenen Jahr habe sich in Hollywood zwar viel getan, insbesondere im Bereich Drehbuch und Regie würden Frauen nun häufiger angefragt. Aber ausruhen, sagt Hurd, dürfe man sich auf solchen Errungenschaften noch lange nicht: "Wir müssen dranbleiben. Wir sollten diesen ersten Erfolg zu mehr als einer vorübergehenden Lösung für ein vorübergehendes Problem machen, wir müssen ihn buchstäblich zum Gesicht der ganzen Filmindustrie machen. Und nicht nur dieser Industrie, sondern aller Branchen."