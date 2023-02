Berlinale-Gewinner Rasoulof im Iran offenbar freigelassen

Der preisgekrönte iranische Filmemacher Mohammad Rasoulof ist iranischen Medien zufolge mehr als sechs Monate nach seiner Festnahme wegen Kritik an der Regierung wieder auf freiem Fuß. Die Zeitung "Schargh", die der Reformbewegung des Landes nahesteht, berichtete am Montag, Rasoulof sei vor kurzem aus dem berüchtigten Teheraner Gefängnis Evin entlassen worden. Details wurden nicht genannt und auch die Behörden äußerten sich laut der Nachrichtenagentur AP nicht. Gleiches berichtet das iranische Nachrichtenportal "Eghtesad-News". Unklar ist, wie lange Rasoulof nun wieder in Freiheit ist. Die Inhaftierung sei aus gesundheitlichen Gründen für zwei Wochen ausgesetzt, zitiert das US-Branchenblatt Variety Rasoulofs Anwältin Maryam Kianersi.

Warum Rasoulof verhaftet wurde

Rasoulof wurde im Juli vergangenen Jahres inhaftiert, nachdem er die Niederschlagung von Protesten in der Stadt Abadan wegen eines tödlichen Gebäudeeinsturzes kritisiert hatte. Vierzig Menschen kamen bei dem Unglück damals ums Leben. Polizei und Sicherheitskräften unterdrückten daraufhin die Proteste gewaltsam. Mit dem angeblich von Rasoulof initiierten Appell und dem Hashtag "Put your gun down" (Legt eure Waffe nieder) forderten mehr als siebzig Personen aus der iranischen Filmindustrie ein Ende der Polizeigewalt.

Zwei Monate später begannen landesweite Demonstrationen, nachdem eine 22-jährige Frau nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei gestorben war.

Mehrere prominente Kulturschaffende wurden im Iran verhaftet

Rasoulof, der mit seinem Film "Doch das Böse gibt es nicht" 2020 den Goldenen Bären der Berlinale gewann, ist einer von mehreren prominenten Künstlern, Sportlern und anderen Prominenten, die wegen ihrer Kritik an den Behörden festgenommen wurden.

In den vergangenen Wochen kamen einige wieder frei: Anfang Februar wurde der Regisseur Dschafar Panahi freigelassen, der ebenfalls im Juli 2022 festgenommen worden war. Er hatte sich bei den Behörden nach dem Verbleib von Rasoulof und einem anderen Kollegen erkundigt. Auch die iranische Schauspielerin Taraneh Alidoosti wurde gegen Kaution freigelassen, nachdem sie wegen ihrer Kritik an der Niederschlagung der jüngsten Proteste inhaftiert worden war.

Auch iranischer Schriftsteller Arash Ganji freigelassen

Das deutsche PEN-Zentrum meldet, dass der iranische Schriftsteller und Übersetzer Arash Ganji ebenfalls aus dem Gefängnis freigekommen sei. Ganji wurde bereits 2019 festgenommen und zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Der Vorwurf lautete unter anderem auf "Verschwörung gegen die nationale Sicherheit".

Ganji hatte ein Buch über einen von Kurden angeführten Aufstand gegen den IS in Nordsyrien übersetzt und sich für Redefreiheit im Iran eingesetzt. "Die Freilassung von engagierten Autoren wie Arash Ganji lässt hoffen, dass die Proteste aus aller Welt Wirkung zeigen und dass die Nachricht die Protestierenden im Iran ermutigt, weiter friedlich für ihre Rechte zu kämpfen", sagte Cornelia Zetzsche, Vizepräsidentin und Writers in Prison Beauftragte des deutschen PEN-Zentrums.

Mit Informationen der dpa und AP