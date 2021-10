Berlinale 2022: Horrorspezialist wird Jurypräsident

Shyamalan habe mit seinen Filmen ein Universum geschaffen, "in dem Ängste und Sehnsüchte eng beieinanderstehen und junge Menschen nicht nur die Hauptfiguren, sondern auch die treibenden Kräfte sind, um Ängste zu überwinden" - so begründete Carlo Chatrian die Entscheidung der Berlinale. Und noch etwas hat den künstlerischen Leiter des Festivals nachhaltig beeindruckt: M. Night Shyamalan sei zeitlebens seiner Vision von Kino treu geblieben. Ein Alleinstellungsmerkmal im US-Filmgeschäft.

Ein (Berufs-)Leben für den Horrorfilm

Seinen Durchbruch feierte der 51-jährige Regisseur 1999 mit dem Kino-Hit "The Sixth Sense". Gleich zwei Oscar-Nominierungen brachte der Mystery-Klassiker Shyamalan damals ein – für das beste Drehbuch und die beste Regie. An diesen Erfolg anschließen konnte Shyamalan mit Filmen wie "Unbreakable – Unzerbrechlich" (2000), "Signs – Zeichen" (2002), "The Visit – Der Besuch" (2015) oder "Glass" (2019). Zuletzt verstörte er sein Publikum mit dem Film "Old" (2021), der in paradiesischer Kulisse vom Horror des menschlichen Alterns erzählt.

"Ein Geschenk" - Shyamalans Reaktion

In einer ersten Reaktion zeigte sich der Regisseur geehrt durch die Einladung der Berlinale: "Für einen Filmemacher ist das eine besondere Auszeichnung - die Gelegenheit zu erhalten, die besten Talente der Welt zu unterstützen und zu feiern, ist ein Geschenk, das ich sehr gern annehme." Als Juryvorsitzender tritt Shyamalan in die Fußstapfen von Schauspielerinnen wie Tilda Swinton und Frances McDormand, aber auch von Regisseuren wie Werner Herzog oder Tom Tykwer. Nur im letzten Jahr verzichtete die Berlinale darauf, einen oder eine Jurypräsidentin zu bestimmen.