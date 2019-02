Eine Berlinale wie diese wird es nicht mehr geben

18 Jahre lang war er der wichtigste Mann der Berlinale. Ihr Leiter und ihr Gesicht in der Öffentlichkeit. Nun führte Dieter Kosslick zum letzten Mal durch das Filmfest. Seit 2001 hat er fast alles richtig gemacht, auch wenn ihm immer wieder heftiger Gegenwind der Branche ins Gesicht blies. So gründete er etwa 2004 den Jugendfilmwettbewerb "Generation 14plus", inzwischen ein rauschendes Fest im Fest, eine der großen kulturellen Plattformen weltweit in diesem Segment – und eminent wichtig, weil hier die Kinozuschauer der Zukunft erleben können, was das Medium Film bedeutet.

Angenommen, man hätte gar keine Ahnung von den Menschen und ihren ganz unterschiedlichen Lebenssituationen auf unserer Erde, dann könnte man sich in den zehn Tagen der Berliner Filmfestspiele einem wagemutigen Crashkurs unterziehen und wüsste danach ziemlich gut Bescheid über diesen Planeten. Würde man tatsächlich alle 400 Filme sehen, wüsste man, warum es Gewerkschaften braucht, was Vertreibung und Flucht anrichten, wie in China die Ein-Kind-Politik zu familiären Tragödien führte, warum Priester Kinder missbrauchen, was Liebe in Zeiten des Krieges bedeutet, wie gut Gemüse schmecken kann und warum es Sinn macht, bei nächtlichem Sex in der mongolischen Steppe ein Gewehr neben sich liegen zu haben. Man wüsste also ziemlich gut Bescheid.

Es ist und war Dieter Kosslick, der die Berlinale zu einem immer wieder sehr komplexen, leidenschaftlichen Weltkunst-Festival gemacht hat. Der es in den 18 Jahren seiner Leitung fertig brachte, Glamour, Marktwirtschaft, Nachhaltigkeit, soziales Miteinander, Kulinarik, Partizipation, Quote, den Roten Teppich, Experimentalfilme, politische Einmischung und die Lust auf noch nie Gesehenes miteinander zu verbinden. Manchmal besser, manchmal schlechter. Vielleicht wird die Berlinale nie wieder so schön sein wie in den Jahren zwischen 2001 und 2019, Kosslicks Amtszeit also, denn es stehen radikale strukturelle Veränderungen an.

Es gibt nicht mehr genügend hochwertige Arthaus-Filme

Die klassische Mediennutzung befindet sich in einem unumstößlichen Wandel – und auch Filmfestivals müssen sich fragen, ob sie so weitermachen können wie bisher. Grundlegendes Problem: Für die drei großen internationalen Events in Berlin, Cannes und Venedig gibt es inzwischen nicht mehr genügend repräsentable und hochwertige Arthaus-Filme, die einen Wettbewerb schmücken könnten. Das war dieses Jahr in Berlin unübersehbar. Zum einen liegt das daran, dass viele gute Regisseurinnen und Regisseure gegenwärtig lieber an TV-Serienformaten arbeiten als noch abendfüllende Kinofilme zu inszenieren. Zum anderen muss sich das Kino prinzipiell neu erfinden – in Zeiten der digitalen Bilderflut und wegen der Konkurrenz durch Streamingdienste.

Auch im Wettbewerb der Berlinale lief wie schon zuletzt beim Festival in Venedig ein Netflix-Film – und 180 deutsche Kinobetreiber hatten jetzt nichts Besseres zu tun, als sich in einem offenen Brief an Kulturstaatsministerin Monika Grütters und Berlinale-Chef Dieter Kosslick darüber zu beschweren. Dabei müssen die großen Festivals den Schulterschluss mit den neuen Produzenten hochwertiger Filmkunst suchen, wenn sie überleben wollen.

Braucht es überhaupt noch einen Roten Teppich?

Warum sollte ein Filmfest in Zukunft nicht in Teilen im Netz stattfinden? Wie wäre es, würde man große Gala-Premieren einmalig live streamen? Braucht es überhaupt noch einen Roten Teppich, wenn die Stars, so wie dieses Jahr in Berlin, weitgehend ausbleiben? Wie lässt sich andererseits die kuratorische Intelligenz eines Festivals, das jedes Jahr jenseits des Wettbewerbs 380 fantastische, radikale, ungewöhnliche Filme von weitgehend unbekannten Machern aus aller Welt zusammenträgt, über die zehn Tage der Berlinale hinaus verlängern?

Das alles müssen nun die Nachfolger von Dieter Kosslick bedenken, gestalten und regeln. Keine leichte Aufgabe. Zu befürchten ist, dass der künstlerische Leiter Carlo Chatrian und die Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek erstmal viele Sektionen der so lebenslustigen Berlinale zusammenstreichen könnten: weg mit dem Kulinarischen Kino, weg mit dem Kino im Kiez oder auch mit Native, der Reihe mit den Geschichten indigener Völker. Bleibt zu hoffen, dass die verrückte Vielfalt, für die Dieter Kosslick steht und stand, nicht abgeschafft, sondern in neue, sinnreiche Formen und Strukturen übertragen wird.