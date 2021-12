Berlin: Russlands Botschafter kritisiert "Nussknacker"-Absage

Die Absetzung des sonst viel gespielten "Nussknacker"-Balletts (Musik von Pjotr Iljitsch Tschaikowski) in Berlin wegen angeblich rassistischer Bilder hat in der Tanzszene, und nicht nur dort, hohe Wellen geschlagen. Jetzt hielt es sogar der russische Botschafter in Deutschland, Sergej Netschajew (68), für angebracht, in einem Gastkommentar der "Berliner Zeitung" dazu Stellung zu nehmen. Er sieht den "gesunden Menschenverstand" in Gefahr und schrieb: "Selbstverständlich wirkt diese so radikale Interpretation von politischer Korrektheit auf viele abstoßend."

"Wir müssen alles neu bewerten"

Die kommissarische Staatsballett-Chefin Christiane Theobald (64) hatte in der "BZ" am 22. November begründet, warum eine historische Interpretation des "Nussknackers" in der Hauptstadt vorerst nicht mehr zu sehen sein soll und Teile der Choreographie in Frage gestellt: "Wir müssen alles neu bewerten. Der chinesische Tanz zeigt Stereotypen mit kleinen Trippelschrittchen. Das wurde in der Zeit, in der die Choreografie entstanden ist, nicht kritisch hinterfragt. Aber heute müssen wir das erklären. Auch der orientalische Tanz mit den Haremsdamen und einem Solisten mit brauner Körperschminke sind Dinge, die man so heute nicht mehr unbesprochen auf die Bühne stellen kann."