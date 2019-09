Berlin - Hauptstadt der arabischen Exil-Intellektuellen

Der Soziologe Amro Ali hat seine Doktorarbeit über Revolution und Konterrevolutionen in Alexandria während des arabischen Frühlings geschrieben. Vor kurzem veröffentlichte er einen vielbeachteten Essay über Berlin als Hauptstadt des arabischen Exils. Für Amro Ali könnte Berlin die Keimzelle werden für eine Denkschule, die eine Zukunft aufzeigt jenseits des herrschenden Autoritarismus in der arabischen Welt: "Wann immer eine Revolution, staatliche Repressionen oder Krieg ein Land erschüttern, verlassen Intellektuelle ihre Heimat und gehen in eine bestimmte Stadt. In den 1930er- und 1940er-Jahren gingen deutsche Juden nach New York. Lateinamerikaner flohen vor Diktaturen in den 1970er und 1980er Jahren nach Paris. Berlin spielt die gleiche Rolle für arabische Intellektuelle nach dem Arabischen Frühling."

Exodus nach Arabischem Frühling

Berlin besuchte der Soziologe selbst zum ersten mal im September 2011, als die Freiheitsrufe im Nahen Osten gerade unüberhörbar wurden. Als die Flitterwochen vorbei waren, beobachtete Amro Ali einen beispiellosen Exodus. Arabische Intellektuelle aus vielen Ländern suchten gleichzeitig Zuflucht in der deutschen Hauptstadt. Dieses gemeinsamen Exil, so Amro Alis These, könnte auch eine neue Chance sein. "Berlin ist ein Ort, an dem neue Ideen und eine politische Praxis entstehen können, die als Beispiel für die arabische Welt dienen. Es ist ein sicherer Ort voller Energie, der Ausgangspunkt für eine Gedankenschule oder eine Soziale Bewegung werden könnte. Verschiedene arabische Räume in Berlin könnten zeigen, dass eine andere Zukunft als eine monotone autoritäre Einbahnstrasse möglich ist", sagt Amro Ali

Eine Community konstituieren

An einer neuen arabischen sozialen Bewegung, gegründet im Herzen von Berlin, werden sicher nicht alle mitmachen, ist sich auch Amro Ali sicher. Doch er gibt unumwunden zu: Mit seiner Idee einer arabischen Exilgemeinschaft wollte er diese zugleich konstituieren: "Ein 19-jähriger syrischer Student sagte mir, das von mir geschriebene Essay habe ihn erst dazu gebracht, sich als Teil einer Exilgemeinschaft zu fühlen. So etwas zu beschreiben, hat immer das Ziel, es damit auch ins Leben zu rufen. Die Idee lautet, eine Gedankenschule aufzubauen, die nicht nur in Berlin, in Deutschland oder Europa besteht. Am Ende wird die Ideenbewegung zurück in die arabische Welt strömen."