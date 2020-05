"Berlin, Berlin": Der Kino-Film zur ARD-Kult-Serie bei Netflix

Charlotte muss – so das richterliche Urteil – wegen des Hochzeits-Unfalls 40 Sozialstunden in einer Schule ableisten. Womit alles noch viel unheilvoller aus dem Ruder läuft. Regisseurin Franziska Meyer Price verlegt die chaotisch lieblose Handlung dann in den waldreichen Harz, wohin sich dann auch die beiden Männer, die Lolle lieben, begeben, um sie für sich zu gewinnen.

Tiefpunkt deutscher Komödienkunst

"Berlin, Berlin" ist ein beachtlicher Tiefpunkt deutscher Komödienkunst – ein Film, von den man sich wünscht, ihn besser nicht gesehen zu haben. Fast schon beglückend erscheint da der Umstand, dass der Kinostart platzte, und die beschämende Ausgeburt einer ehedem erfolgreichen TV-Serie nun beim amerikanischen Streamingportal Netflix Unterschlupf findet. Wo sie übrigens sehr erfolgreich startete.

Bleibt nur die Frage: Darf ein Werk, welches mit deutschen Fernsehgeldern und Fördermitteln zuerst für eine Kinoauswertung produziert wurde, einfach so ins Programm eines amerikanischen Medienunternehmens wechseln? Offenbar ja – sogar mit finanziellem Rückfluss an die Förderer. Michael Lehmann vom produzierenden Studio Hamburg erklärt das so: "Wir haben das mit allen Förderern ausführlichst diskutiert und die waren einverstanden. Wir lieben das Kino! Das ist also keine Aktion gegen den deutschen Kinofilm, sondern um die wirtschaftlichen Zwänge, die sich aus dem Projekt ergeben haben, für uns aufzufangen."