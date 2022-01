Bergretterin: Berufung zwischen Leben und Tod

Anna Hofmeier ist Bergretterin. In diesem Ehrenamt muss sie schnell sein, vor allem im Winter. Denn Lawinenopfer etwa haben nur 15 Minuten lang eine Überlebenschance. Die Allgäuerin ist seit ihrer Jugend bei der Bergwacht Pfronten. "Ich war schon in jungen Jahren im Bergsport aktiv, was Klettern und Skifahren betrifft. Außerdem war mein großer Bruder damals schon in der Bergwacht als Junior dabei, und es hat mich fasziniert, was er alles lernt. Und natürlich das Thema: Den Leuten helfen."

"Wenn ich jemandem helfen kann, ist es ein Glücksgefühl"

Heute geht es mit Anna Hofmeister allerdings nur zu einer Übung der Bergwacht. Anna trainiert ihren Lawinenhund Jack. Er soll ihre Tochter Amelie suchen, die eine beim Wandern verunglückte Person simuliert und sich versteckt hat.

Außerhalb von Rettungsübungen geht es in Annas Ehrenamt wenig spielerisch zu. Echte Einsätze bei Sturm und Schnee oder auch nachts sind gefährlich. Und dennoch: "Für mich ist es einfach das Schönste, wenn ich jemandem helfen und heil vom Berg wieder runterbringen kann. Und das Ganze in Kombination mit meinem Hund zusammen zu machen, ist einfach ein Glücksgefühl."

In den bald 20 Jahren als Bergretterin hat Anna sich selbst oft in Gefahr gebracht, um Menschen das Leben zu retten. Meist hat sie es geschafft. Doch nicht immer ging die Suche nach Vermissten gut aus.

"Das Schlimmste war wirklich der Lawinenabgang am Breitenberg. Dort kam ein Bergwachtkollege von mir ums Leben, weil er 500 Meter von einer Lawine mitgerissen wurde. Es war neblig, kein Hubschrauber möglich, und es war dunkel, gegen 17 Uhr. Wir sind mit der Pistenwalze soweit es ging hoch, dann mit den Skiern aufgestiegen und bis wir da waren, war eine Dreiviertelstunde vergangen und wir konnten für den Kollegen nichts mehr tun."

Regelmäßig Trainieren für den Ernstfall

Lawinenhund Jack findet Annas Tochter an einem Hang unterhalb der Burgruine Falkenstein. Hier sind schon einige ungeübte Wanderer verunglückt. Und während das Bergwacht-Team, das an der Übung teilnimmt, sich auf den Weg macht, leistet Anna Erste Hilfe. Training ist wichtig für schnelle Abläufe im Ernstfall. 76 Einsätze hatte die Bergwacht Pfronten allein im letzten Jahr.

Wirklich frei hat Anna nie: Denn sie ist die einzige Hundeführerin im Ostallgäu. Und deshalb muss sie immer los, sobald Lawinenopfer oder Vermisste gesucht werden müssen. Trotz Fulltime-Job und Familie. Es sei manchmal schon ein großer Spagat. "Es ist eigentlich nur machbar, weil meine Familie wirklich hinter mir steht und mich unterstützt. Wenn ich in der Nacht zum Einsatz wegmuss, steht mein Mann mit auf und macht mir einen Tee. Oder wenn ich im Büro bin, kann ich die Kinder anrufen und sagen: 'Macht mir den Hund fertig, ich muss weg.' Das funktioniert."

Ihre beiden Kinder wissen, dass die Mission ihrer Mutter keine leichte ist. Und doch sind beide schon jetzt in der Jugendgruppe der Bergwacht aktiv.

"Ich denke, man kann die Berufung, Bergretterin zu werden, weitergeben, weil man es einfach vorlebt. Weil die genau spüren, wenn ich vom Einsatz heimkomme und erleichtert und glücklich bin, einer anderen Person geholfen zu haben. Ich denke, dass eine von beiden, vielleicht beide auch in die Rettung gehen werden."