Bergkarabach: Wenn der Waffenstillstand keinen Frieden bringt

Die Liste der Ortschaften im Süden von Nagorny Karabach, die nach dem Waffenstillstandsabkommen zwischen Armenien, Aserbaidschan und Russland unter aserbaidschanische Kontrolle geraten, ist lang: 121 Karabach-Siedlungen und Städte muss Armenien an den verfeindeten Nachbarn abgeben, dem das Gebiet aber de jure gehört.

Die aserbaidschanische Hauptstadt Baku feiert denn auch eine Rückgabe und Wiedervereinigung, für die armenische Hauptstadt Jerewan ist es nicht nur eine demütigende Niederlage, sondern auch eine humanitäre und kulturelle Katastrophe. Die Karabach-Armenier müssen fliehen, eine Nachbarschaft ist für beide Seiten ausgeschlossen. Nach dem ersten Karabach-Krieg von 1992 bis 1994, in dem die Armenier gesiegt hatten, mussten die Aserbaidschaner, auch als Aseris bezeichnet, fliehen.

Mit Musik in die Unendlichkeit vorstoßen

Mikayel Voskanyan ist Komponist, Sänger und Tar-Spieler – Tar ist eine gezupfte Langhalslaute aus Maulbeerbaumholz in Form einer Acht, sie symbolisiert die Unendlichkeit. Dahin versuchen auch Mikayel Voskanyans Songs vorzustoßen. Sie schwingen zwischen armenischem Avantgarde-Folk, Pop und geistlicher Musik in der Tradition des armenischen Nationalheiligen Komitas.

Für das großorchestrierte Online-Benefizkonzert "Artists vor Arzakh" steuerte Mikayel Voskanyan eine Improvisation bei. Armenier nennen Nagorny Karabach Arzach und beziehen sich damit auf das mittelalterliche armenische Königreich Arzach.

"Arzach ist Teil meiner Heimat!"

"Ich habe ein Stück aufgenommen, in dem sich meine Emotionen in diesen Tagen widerspiegeln", sagt der Musiker. Es sei eine Improvisation über das Schlachtfeld – auch weil ihn der Krieg als Künstler verändert habe: "Ich weiß im Moment gar nicht, wie ich weiter kreativ sein kann und versuche etwas in meiner Musik zu finden, aber es fällt mir schwer, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Arzach ist Teil meiner Heimat. Wir verdanken der Region viele kulturelle Impulse, es gibt hier mehr als 400 armenische Kirchen und Festungen."