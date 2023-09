Berggottesdienste: Über den Wanderweg auf den Lebensweg

Genau in dem Moment, als die Trompeten und Posaunen ansetzen, um den Gottesdienst auf dem Plateau des 1.451 Meter hohen Mittagberg in den Allgäuer Alpen einzuleiten, spannt sich hinter ihnen ein großer weiß-roter Schirm auf. Während der Gleitschirmflieger abhebt, bleiben auch Wanderer plötzlich stehen und lauschen.

Vorbeikommende Wanderer nehmen spontan teil

Manche setzen sich spontan dazu, auf die Bänke, zu den anderen Gottesdienstbesuchern. "Ganz zufällig sind wir hier. Wir sind von Immenstadt losgegangen zum Wandern und dann haben wir die Blechbläser gehört und sind dazugestoßen", sagt eine Frau mit ihrem Kind. Rund zwei Dutzend Menschen sind gekommen, ein paar Einheimische, die meisten Urlauber. Unter ihren Kappen blinzeln sie nach vorne zu einer Frau, die sich mit einem weißen Hut vor der Sonne schützt. Edith Hutter ist Prädikantin, eine ehrenamtliche evangelische Predigerin: "Unser Thema für den Gottesdienst lautet Berg und Tal, und ich finde, das passt ja zu diesem Ausblick ganz hervorragend."

Meditationen, Sonnenaufgangs-Wanderungen, Gottesdienste im Freien: In den letzten Jahren hat die Kirche ihre Seelsorge-Angebote in der Natur ausgebaut. Während die Kirchen sonntags immer leerer werden, erfreut sich die Tourismus-Seelsorge großer Beliebtheit. Was suchen Menschen, wenn sie im Urlaub zu einem Berggottesdienst gehen? "Mir geht’s persönlich zurzeit nicht so gut, die persönliche Lage, und ich erhoffe mir einfach, durch das Wort Gottes zur Besinnung, zur Ruhe zu kommen, neue Kraft zu schöpfen für die nächsten Wochen und Monate", sagt ein Gottesdienstbesucher. Andere kommen, weil der Gottesdienst im Freien stattfindet: "Die Atmosphäre ist es. In der Kirche bin ich in einem geschlossenen Raum, was auch gut ist, aber hier, das Freie, die Sicht, es ist immer wieder ein Erlebnis."